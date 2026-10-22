Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi lễ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, chỉ định ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc (thuộc khu vực quận Bình Tân cũ).

Ông Lê Văn Thinh làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc thay cho ông Lê Trương Hải Hiếu đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Văn Thinh, 56 tuổi, quê TP.HCM, có trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng của quận Bình Tân cũ như Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy Bình Tân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ. Ảnh: Việt Dũng.

Tháng 5/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM rồi Trưởng ban HEPZA. Khi TP.HCM hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 7/2025, ông giữ chức Phó trưởng ban HEPZA.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động bà Trần Minh Xuân - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.