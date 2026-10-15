Ông Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Hội Nhà báo TPHCM vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TPHCM lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Nhà báo TPHCM, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương và Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự Đại hội có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Anh Đức…

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí TPHCM tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan báo chí cũng đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền việc sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo chí Thành phố kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; lan tỏa những giá trị nhân văn, cổ vũ nhân tố mới, mô hình hay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thành phố.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Hội Nhà báo Thành phố đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong việc tập hợp đội ngũ những người làm báo, tạo sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng môi trường hoạt động Hội lành mạnh; phù hợp yêu cầu chuyển đổi số của báo chí, kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng báo chí. Hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp từng bước được mở rộng; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hoạt động mới của Hội Nhà báo TPHCM sau hợp nhất, hướng đến tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sau hợp nhất ba Hội Nhà báo (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội Nhà báo TPHCM có gần 1.700 hội viên, trở thành tổ chức Hội có quy mô lớn nhất cả nước, địa bàn hoạt động rất rộng với bề dày truyền thống và tiềm lực to lớn.