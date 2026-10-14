Ông Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới

Sáng ngày 14/10, tại TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Chính Kỳ.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM cùng 176 đại biểu chính thức của đại hội.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo hội nhà báo của các tỉnh thành như: Thành phố Cần Thơ, Thành phố Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Chính Kỳ.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: CK.

Hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội và báo chí TP.HCM

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cho biết: Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, đây chính là Đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo Thành phố sau khi hợp nhất, kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội và báo chí TP.HCM. Ảnh: Chính Kỳ.

Là năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Và đây cũng chính là đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo Thành phố sau khi hợp nhất, kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội và báo chí TP.HCM.

Theo ông Minh, với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Hội Nhà báo thành phố ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu đạo đức nghề nghiệp, làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Minh cũng cho biết, tại dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ nhất nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đã được các hội viên tham gia đóng góp, nêu được nhiều mong muốn, kiến nghị cho hoạt động của báo chí nói chung và công tác của Hội Nhà báo TP.HCM trong nhiệm kỳ mới.

Sức mạnh mới của Hội Nhà báo TP.HCM sau hợp nhất

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của tổ chức Hội và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn Thành phố mang tên Bác - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất của cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tin tưởng rằng Hội Nhà báo TP.HCM sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Chính Kỳ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận và đánh giá cao là sự kiện hợp nhất ba Hội Nhà báo: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành Hội Nhà báo TP.HCM theo Quyết định số 99 ngày 01/7/2025 của UBND Thành phố. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ hơn 1.300 hội viên của Hội Nhà báo TP.HCM trước đây, đến nay Hội đã có gần 1.700 hội viên; trở thành tổ chức Hội có quy mô lớn nhất cả nước, địa bàn hoạt động rất rộng với bề dày truyền thống và tiềm lực to lớn.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Tập hợp, phát huy trí tuệ, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ những người làm báo - Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả”, ông Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo Thành phố và toàn thể hội viên tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ người làm báo Thành phố Hồ Chí Minh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng và các nền tảng số.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống của báo chí Thành phố mang tên Bác, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, với đội ngũ những người làm báo bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban nghiệp vụ, ủy ban kiểm tra và các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tham dự Đại hội. Ảnh: Chính Kỳ.

Biểu dương báo chí TP.HCM: Giữ vững bản lĩnh, xung kích trên mọi mặt trận

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận: đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của giới báo chí Thành phố, đánh dấu một cột mốc quan trọng là đại hội đầu tiên sau khi Hội nhà báo tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM chính thức hợp nhất và cùng đứng chung một mái nhà mang tên Hội Nhà báo TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ: nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của báo chí và đội ngũ những người làm báo Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tự hào về những đóng góp to lớn của báo chí và đội ngũ những người làm báo Thành phố. Ảnh: Chính Kỳ.

Trong nhiệm kỳ năm 2020 - 2026, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 và những biến động nhanh chóng của môi trường truyền thông số, đến yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, báo chí Thành phố vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền, cổ vũ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lan tỏa những giá trị nhân văn, bổ sung những nhân tố mới, mô hình hay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: CK.

Bà Tuyết đặc biệt ghi nhận và biểu dương Hội Nhà báo Thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương hợp nhất ba tổ chức hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong bối cảnh đất nước và TP.HCM đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới, bà Tuyết tin tưởng Hội Nhà báo Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động và tận tâm vì sự phát triển của hội, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật hơn trong thời gian tới.

Theo bà Tuyết, Thành ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo Thành phố và các cơ quan báo chí thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ những người làm báo thành phố - bà Tuyết nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM: Cam kết đổi mới, bảo vệ quyền lợi hội viên

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên gồm các đồng chí: Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2026; Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Hội nghị cũng đã bầu ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031;

Bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Văn Minh (người cầm micro), Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Chính Kỳ.

Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Ngoài ra, hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi làm Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa mới. Ảnh: Chính Kỳ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam” cho các nhà báo hội viên Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: CK.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa mới, ông Lê Văn Minh khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, bám sát mục tiêu, phương hướng đã được Đại hội thông qua; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác để tạo thêm nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và xã hội.