Ông Lê Trung Chánh được bầu làm Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên (áo trắng) chúc mừng tân Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Đại hội tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, thảo luận phương án ba năm tới và bầu Ban chấp hành mới gồm 51 thành viên. Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Hội tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, thích ứng với yêu cầu quản trị chất lượng y tế, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời tăng cường dự phòng, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Trung Chánh cho biết, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tập trung vào bốn nhóm công việc: Trước hết, tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động và bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam Lê Trung Chánh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: CTV)

Cùng với đó là nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo liên tục và phát triển nghiên cứu làm căn cứ cho hướng dẫn thực hành trong từng lĩnh vực chuyên sâu.

Hội cũng tăng cường tư vấn, phản biện đối với những vấn đề liên quan chuyên ngành; phát triển hội viên, nâng chất lượng hoạt động của các chi hội; mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đào tạo, truyền thông.

Nhiệm vụ hướng đến cộng đồng được xác định là duy trì các chương trình dự phòng, chăm sóc bệnh răng miệng, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và nhóm dân cư yếu thế.

Trong nhiệm kỳ 2026-2029, Hội tiếp tục biên soạn bộ Thuật ngữ Răng Hàm Mặt và công trình Lịch sử ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam. Hai công trình hướng đến chuẩn hóa thuật ngữ chuyên ngành, hệ thống hóa tư liệu và phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Đại hội Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2029 xác định nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng là những nhiệm vụ trọng tâm.