Ông Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Sáng 19/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng bước sang phần tranh tụng.

Đại diện VKSND Tp.Hà Nội trình bày bản luận tội, đề nghị HĐXX tuyên ông Thản mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo đại diện VSK, với vai trò người đứng đầu Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), ông Lê Thanh Thản đã tự ý thay đổi quy hoạch, chuyển công năng từ văn phòng dịch vụ sang căn hộ nhà ở.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Từ tháng 3/2011, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, giới thiệu các căn hộ tại dự án có đầy đủ pháp lý, giá bán đã bao gồm quyền sử dụng đất, qua đó gian dối bán 519 căn hộ cho khách hàng.

Do những vi phạm trong quá trình xây dựng, các căn hộ này không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua, gây bức xúc kéo dài.

VKS ghi nhận ông Thản đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra phương án khắc phục hậu quả, trong đó đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án Hà Nội để sẵn sàng chi trả cho người dân. Bị cáo cũng là người cao tuổi nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Đối với nhóm cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đánh giá các bị cáo đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, không phát hiện, báo cáo kịp thời và ngăn chặn những vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Những thiếu sót này đã tạo điều kiện để công trình sai phạm tiếp tục được xây dựng, chủ đầu tư bán căn hộ cho khách hàng, gây thiệt hại cho người mua nhà.

Với bị cáo Đỗ Văn Hưng - cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, VKS đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Vương Đăng Quân - cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, được xác định là người trực tiếp phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng nhưng không phát hiện các sai phạm tại dự án. VKS đề nghị bị cáo mức án 18-24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cùng với đề nghị mức án, VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes và bị cáo Lê Thanh Thản bồi thường cho những người mua căn hộ thuộc diện phải di dời. Các căn hộ thuộc diện này phải được bàn giao lại theo phương án xử lý của cơ quan chức năng.

Định giá căn hộ CT6 Kiến Hưng trên 50 triệu đồng/m2

Tại phiên tòa, HĐXX và các luật sư tập trung làm rõ phương pháp xác định giá trị căn hộ, phương án bồi thường cũng như việc bố trí nơi ở mới cho những cư dân thuộc diện phải di dời.

Trả lời câu hỏi của luật sư về phương pháp xác định giá bồi thường đối với các căn hộ tại chung cư CT6 Kiến Hưng, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản tại khu vực.

Theo đại diện đơn vị định giá, các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan đến giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây từ các văn phòng đăng ký đất đai.

Đơn vị thẩm định cũng phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thực tế nhằm đánh giá các giao dịch có phản ánh đúng giá thị trường hay không. Bên cạnh đó, các tư vấn viên tiếp cận thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản và thu thập được 11 trường hợp.

Qua khảo sát, mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5 được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2.

Để bảo đảm tính khách quan, đơn vị thẩm định tiếp tục phối hợp với tổ dân phố, trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế. Qua phương pháp này, các tư vấn viên thu thập thêm 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2.

"Từ các nguồn thông tin này, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ", đại diện đơn vị thẩm định trình bày.

Theo vị đại diện, việc xác định giá thị trường được thực hiện dựa trên các hợp đồng chuyển nhượng căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu 18 giao dịch cho thấy giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, giữa căn hộ thông thường và căn góc có sự khác biệt nên mức giá được xác định riêng.

Đáng chú ý, đại diện đơn vị thẩm định cho biết theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như đối với những căn hộ đã có giấy chứng nhận.

Liên quan đến phương án khắc phục hậu quả, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo đó, một số căn hộ thuộc diện phải di dời, trong khi những căn đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được xem xét cho tồn tại. Đối với các căn hộ phải di dời, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng và quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Hiện chủ đầu tư tại khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời cư dân từ dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện Sở Xây dựng khẳng định các căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà sẽ bảo đảm chất lượng, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục.