Thừa nhận xây dựng sai quy hoạch

Trả lời HĐXX, ông Thản khẳng định dự án xây “không đúng quy hoạch”. Tuy nhiên, bị cáo cho biết thời điểm triển khai bản thân không biết sai phạm, đồng thời giãi bày: “Lãnh đạo tỉnh Hà Tây còn sợ tôi bỏ chạy nên ngày nào cũng hỏi thăm”.

Ông Thản cũng khai nhận trong suốt quá trình xây dựng, việc thanh tra, kiểm tra là không có, chính quyền địa phương như UBND phường Kiến Hưng và sau này cả UBND quận Hà Đông không đến; hoàn toàn không có văn bản đình chỉ hay nhắc nhở nào, chỉ có duy nhất một văn bản xử phạt hành chính của cơ quan thanh tra.

Cụ thể đối với khu nhà thấp tầng, bị cáo cho biết theo quy hoạch dự án có khoảng 3.000m2 đất dành để xây dựng nhà trẻ. Tuy nhiên, quá trình triển khai doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng nhà trẻ sẽ không sử dụng hết công năng nên đã tự ý chuyển diện tích này sang xây dựng nhà liền kề.

Về hoạt động bán căn hộ, ông Lê Thanh Thản cho hay “nhà xây đến đâu bán đến đó”, mọi hoạt động mua bán đều do ông trực tiếp chỉ đạo. Các hợp đồng mua bán đều nêu rõ các quyết định cấp phép xây dựng của UBND tỉnh Hà Tây cũ.

Theo cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, khi bán hàng doanh nghiệp có cam kết hỗ trợ người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Chủ tọa sau đó ngắt lời truy vấn “vậy ông biết vì sao các hộ dân đến giờ không được cấp sổ không?”, ông Thản ban đầu nói “không biết”.

Thấy Chủ tọa phản ứng gay gắt, ông nhẹ giọng giải thích "lúc đó cứ xây thôi" vì chưa rõ quy hoạch, về sau xem bản đồ mới biết sai.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. Ảnh: Minh Phương

Trước câu hỏi của Chủ tọa “Viện kiểm sát truy tố bị cáo đúng tội không?”, ông Thản thẳng thắn thừa nhận “đúng tội”. Dù vậy, ông cũng phản bác một vài nội dung quy kết số tiền hưởng lợi bất chính là chưa hợp lý vì chi phí ông đầu tư xây dự án rất lớn.

Bên cạnh dự án CT6 Kiến Hưng, khi Chủ tọa hỏi các dự án khác thế nào, ông Thản thừa nhận "còn rất nhiều chỗ sai phạm" nhưng nếu được tạo điều kiện về thời gian ông có thể khắc phục hết. Tại phiên tòa, bị cáo đã công khai bày tỏ sự ân hận: “Bị cáo xin lỗi Tòa, xin lỗi tất cả bà con nhân dân vì bị cáo là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các khu nhà thương mại thành căn hộ".

Trình bày hai phương án khắc phục hậu quả, ông Lê Thanh Thản cho biết người dân có thể di chuyển xuống khu đô thị Thanh Hà ở hoặc nhận tiền mặt.

Về nguồn tài chính, ông đã chuyển 504 tỷ đồng vào cơ quan Thi hành án dân sự, ngoài ra còn 1.000 tỷ đồng được ngân hàng cam kết cho vay để triển khai dự án khu đô thị Thanh Hà nhằm trả cho người dân bằng căn hộ.

Bị cáo đồng thời xin được nộp 50% lợi nhuận thu được vào ngân sách Nhà nước và xin cho doanh nghiệp được chuyển đổi công năng các công trình thương mại thành căn hộ cho thuê để có cơ hội phát triển và khắc phục hậu quả.

Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù để bảo vệ quyền lợi người dân

Cũng tại phiên xét xử, đại diện UBND T.Hà Nội cho biết HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Đại diện UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, làm cơ sở xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.

Theo nhận định của cơ quan quản lý, qua kiểm tra thực tế, các dự án đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ chưa được cấp sổ đỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Việc chính quyền xác định vi phạm chính là để xử lý dứt điểm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.