Ngày 19/11, sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ ở Hà Nội được trình bày quan điểm tự bào chữa.

Ông Lê Thanh Thản cho biết bản thân không có ý kiến gì phần hình sự, tuy nhiên ông cho rằng phần đại diện VKS đề nghị dân sự là “hơi nặng quá” đối với bị cáo.

Về phương án xử lý căn hộ sai phạm, ông Thản nhắc lại đề nghị giống như trong phần xét hỏi trước đó. Cụ thể, ông Thản đề nghị nộp 50% lợi nhuận về ngân sách Nhà nước. Phương án thứ 2 bị cáo đưa ra là chuyển đổi công năng sang căn hộ cho thuê.

Theo ông Thản, phương án này có thể tiếp tục tận dụng công trình đã xây dựng, đồng thời hạn chế những bất cập có thể phát sinh khi thay đổi công năng sử dụng.

“Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả”, ông Thản nói.

Ông Lê Thanh Thản tại toà.

Cũng tại phiên toà, theo đại diện VKS, trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi gian dối khi cung cấp cho khách hàng những thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý, quy hoạch và giá trị các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Mặc dù dự án có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng, không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bị cáo vẫn tổ chức kinh doanh, ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền lợi của người mua nhà, khiến nhiều cư dân dù đã thanh toán tiền và sinh sống ổn định tại dự án trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).

Tuy nhiên, khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện VKS ghi nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động khắc phục hậu quả vụ án.

Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ việc bồi thường, khắc phục thiệt hại cho các bị hại.

Ngoài ra, VKS cũng xem xét yếu tố bị cáo đã ngoài 70 tuổi để cân nhắc áp dụng hình phạt phù hợp.

Từ những phân tích, đánh giá trên, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng.

Đối với 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) cùng bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị mức án từ 18 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đối với những căn nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời, VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes hoàn trả số tiền mua nhà mà các hộ dân đã thanh toán.

Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Thản phải cùng Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Tổng số tiền hoàn trả và bồi thường được xác định theo giá trị tài sản do hội đồng định giá đưa ra tại thời điểm tháng 7.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX buộc các bị hại thuộc diện phải di dời bàn giao lại căn hộ cho Công ty Bemes để thực hiện việc khắc phục những sai phạm tại dự án.

Trước đó, trong phần xét hỏi ngày 18/11, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận bản thân là người trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng và kinh doanh căn hộ.

Bị cáo khai, trong quá trình triển khai dự án, Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu văn phòng, dịch vụ thương mại cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài.

Doanh nghiệp cũng tự ý chuyển đổi một phần diện tích đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ sang xây dựng nhà liền kề.

Trước HĐXX, ông Thản thừa nhận việc tự ý điều chỉnh công năng, xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt là sai phạm.

Khi được hỏi về việc bị truy tố tội Lừa dối khách hàng, bị cáo cho rằng việc truy tố là đúng.

Liên quan đến hoạt động bán căn hộ, ông Thản khai trực tiếp chỉ đạo việc kinh doanh, ký hợp đồng và bàn giao nhà cho khách hàng. Sau khi nhận bàn giao nhà, một số hộ dân được cấp sổ đỏ, trong khi nhiều trường hợp khác không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý do những sai phạm tại dự án.

Đáng chú ý, trong phần trả lời thẩm vấn, ông Thản đã gửi lời xin lỗi đến những khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng vì những sai phạm của doanh nghiệp.

Để khắc phục hậu quả, bị cáo đưa ra hai phương án gồm bồi thường bằng tiền hoặc bố trí cho người dân chuyển về sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, trong đó có việc xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch.

Cơ quan truy tố xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, qua đó thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Dù các căn hộ đã được bàn giao và người dân sinh sống trong nhiều năm, những sai phạm tại dự án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm khách hàng.