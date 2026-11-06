Ông Lê Thanh Thản sắp bị xét xử về tội lừa dối khách hàng

Dự án tổ hợp chung cư CT6 Kiến Hưng (Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến khai mạc lúc 8h30 ngày 18/11, kéo dài đến ngày 30/11, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử gồm 2 kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Thị Vân.

Bị cáo Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử về tội “lừa dối khách hàng”. Cùng hầu tòa còn có 5 bị cáo là cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông). Các bị cáo bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trước đó, tháng 8/2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản cùng 5 bị cáo liên quan. Tuy nhiên, sau khoảng nửa ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của những căn hộ không được cấp sổ đỏ.

Sau quá trình điều tra bổ sung, số khách hàng được xác định là bị hại trong vụ án tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan truy tố xác định đối với bị cáo Lê Thanh Thản cũng tăng từ khoảng 481 tỷ đồng lên hơn 531 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản là người đứng đầu Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng tại Hà Đông, Hà Nội. Dự án được phê duyệt quy hoạch năm 2008, gồm 2 tháp cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó, CT6A được quy hoạch là chung cư cao cấp với 231 căn hộ, còn CT6B là khách sạn với 459 phòng. Ngoài ra, dự án có 15 căn nhà thấp tầng và khu đất dành xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ tháng 10/2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công dự án với hàng loạt thay đổi so với thiết kế được duyệt. Không chỉ tăng diện tích xây dựng, thay đổi công năng, chủ đầu tư còn xây thêm cả tòa CT6C, vốn không có trong quy hoạch.

Thay vì chỉ có 231 căn hộ chung cư như quy hoạch được phê duyệt, khu nhà cao tầng thực tế có tới 1.582 căn. Tháp khách sạn CT6B cũng được chuyển thành căn hộ để bán. Tại khu nhà thấp tầng, số lượng căn tăng từ 15 lên 38. Khu đất được quy hoạch làm nhà trẻ, mẫu giáo cũng bị chuyển sang xây dựng nhà thấp tầng.

Cơ quan truy tố xác định, trong quá trình xây dựng, mặc dù dự án có nhiều sai phạm, từ tháng 3/2011, ông Thản vẫn đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ cho khách hàng.

Các hợp đồng mua bán do ông Thản trực tiếp ký có nội dung cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định xây dựng, đồng thời chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tin tưởng những thông tin này, hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng, thanh toán tiền mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định, có 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, trong đó riêng tòa CT6C có 437 căn, còn lại thuộc các tòa CT6A, CT6B và khu nhà thấp tầng.

Tổng số tiền 519 khách hàng đã trả để mua nhà là hơn 590 tỷ đồng. Sau khi trừ hơn 59 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng đã được doanh nghiệp kê khai, nộp thuế, cơ quan truy tố xác định ông Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, dù đã nhận bàn giao nhà từ nhiều năm trước, đến nay 519 căn hộ liên quan vụ án vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Trong quá trình điều tra, các khách hàng khai khi ký hợp đồng mua bán, họ không biết căn hộ được xây dựng sai quy hoạch mà tin tưởng chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Kết luận định giá tài sản ngày 10/7/2026 xác định, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng. Về yêu cầu khắc phục hậu quả, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà để nhận lại hơn 7 tỷ đồng. Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ tại tòa CT6C.

Phần lớn khách hàng còn lại mong muốn được giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho căn hộ đã mua. Trường hợp không thể cấp sổ, họ đề nghị ông Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định pháp luật.