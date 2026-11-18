Hôm nay (18/11), TAND TP đưa ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng. Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, “đại gia điếu cày” đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng dù những căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Qua đó, bị cáo thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền được xác định gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Thanh Thản khai, trong quá trình thực hiện dự án, do mải tập trung triển khai xây dựng nên bị cáo không hoàn thiện các thủ tục theo quy định, dẫn đến sai phạm.

Bị cáo thừa nhận, theo quy hoạch được phê duyệt, có 2 tầng được bố trí làm khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, công ty đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu dịch vụ căn hộ văn phòng, khách sạn sang căn hộ để ở lâu dài.

“Bị cáo thấy sai phạm ở chỗ đó. Bị cáo làm sai vì đã xây dựng sai mục đích, sai quy hoạch”, ông Lê Thanh Thản thừa nhận.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ông Lê Thảnh Thản và những người liên quan. Ảnh: CTV

Đối với khu căn hộ thấp tầng, bị cáo khai, theo quy hoạch ban đầu, khu vực này được bố trí nhà trẻ rộng gần 3.000m2. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng diện tích nhà trẻ như vậy là quá thừa nên đã chuyển sang xây dựng các căn hộ liền kề. “Bị cáo thừa nhận đây là sai phạm”, ông Thản trình bày.

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, trong suốt quá trình thực hiện dự án, không có bất kỳ đoàn thanh tra, kiểm tra nào đến làm việc mà chỉ động viên doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ. “Lúc đó, tỉnh Hà Tây (cũ) còn sợ bị cáo chạy đi nên ngày nào cũng mời bị cáo đến làm việc. Phường và quận cũng không ai đến kiểm tra”, bị cáo trình bày.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc các cán bộ khai rằng khi đến thanh tra, kiểm tra thì không được vào, bị cáo Thản phủ nhận và cho rằng không có chuyện này. Theo bị cáo, tại thời điểm đó, không ai chỉ ra sai phạm, mãi về sau mới có văn bản xử phạt hành chính.

HĐXX phiên tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Lê Thanh Thản cũng thừa nhận là người chỉ đạo việc bán các căn hộ chung cư theo phương thức xây dựng đến đâu bán đến đó. Ông Thản đồng thời xác nhận mình là người quyết định nội dung hợp đồng chuyển nhượng, trong đó thể hiện dự án được xây dựng đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, bị cáo không thông báo cho người mua nhà biết việc dự án được xây dựng sai quy hoạch.

“Đại gia điếu cầy” trình bày rằng: Trên thực tế, sau khi bán căn hộ chung cư, nhà liền kề, một số khách hàng được cấp sổ đỏ, một số không được cấp. Sau này thu hồi sổ đỏ cũng chỉ thu hồi trên giấy tờ, không thu thật.

Ông Lê Thanh Thản đề xuất phương án giải quyết

HĐXX thẩm vấn bị cáo Lê Thanh Thản:

Bị cáo đưa ra thông tin không đúng, có phải là hành vi gian dối không?

- Gian dối

Như thế có phải là lừa dối khách hàng không?

- Đúng lừa dối.

Nếu dự án của bị cáo không được cấp sổ đỏ thì khách hàng có mua không?

- Việc truy tố bị cáo là đúng tội, nhưng con số hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng là không đúng. Bị cáo bỏ ra hơn 500 tỷ để xây dựng căn hộ, nhưng bị cáo không được hưởng lợi tất chỗ đó. Số tiền 500 tỷ đó còn bao gồm cả tiền xây dựng dự án, phải trừ đi số tiền bị cáo đã bỏ ra để xây dự án thì mới ra số tiền bị cáo hưởng lợi.

Bị cáo có phương án khắc phục hậu quả như thế nào?

- Bị cáo đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, nếu dân muốn trả tiền thì bị cáo trả tiền. Hôm qua, bị cáo đã chuyển 530 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Thứ hai, nếu khách hàng muốn chuyển nhà sang vị trí khác thì bị cáo cũng sẽ bố trí.

Phiên tòa xét xử "đại gia điếu cầy" và những bị cáo liên quan. Ảnh: CTV

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Thanh Thản không chỉ thừa nhận sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng mà còn thừa nhận có những sai phạm tương tự ở các dự án khác.

Về phương án tài chính để khắc phục hậu quả, ông Thản trình bày, Ngân hàng BIDV đã đảm bảo cho bị cáo vay 1.000 tỷ đồng để thực hiện dự án tại Thanh Hà. Nguồn vốn này nhằm bảo đảm có nhà đền cho người dân, trả lại mặt bằng căn hộ.

“Tội lỗi bị cáo gây ra là do chuyển đổi công năng sai mục đích sử dụng, mong tòa cho bị cáo có cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa sai. Bị cáo xin nộp 50% tiền thu lợi vào ngân sách nhà nước…” lời trình bày của bị cáo Lê Thanh Thản.