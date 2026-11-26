Chiều nay (26/11), TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt ông Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu sung công quỹ.

Ông Lê Thanh Thản tại tòa: Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) mức án như sau về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng): 18 tháng tù treo, thử thách 3 năm.

Ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ). Ảnh: CTV

Cáo buộc cho rằng, ông Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Trong khi đó, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) bị cho là đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 dù sai phạm xảy ra trong thời gian dài.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, do các vi phạm về xây dựng dẫn đến các căn hộ của nhiều người dân không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 519 hộ dân, tương đương với số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 500 tỷ đồng.

HĐXX tuyên án. Ảnh: CTV

Đối với các bị cáo phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS khẳng định, các bị cáo này đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để giải quyết các sai phạm, dẫn đến hậu quả vụ án.

Theo đại diện VKS, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động chuẩn bị nguồn tiền hơn 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cũng đã hơn 70 tuổi, bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Về dân sự, trước đó đại diện VKS đề nghị, đối với các căn hộ nhà thấp tầng phải di dời, buộc Công ty Bemes phải trả lại tiền cho các bị hại; buộc bị cáo Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường cho người bị hại và người liên quan tổng số tiền theo kết luận định giá tại thời điểm tháng 7/2026.

Lời khai của ông Lê Thanh Thản

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh tại phiên tòa, trong suốt quá trình thực hiện dự án, không có bất kỳ đoàn thanh tra, kiểm tra nào đến làm việc mà chỉ động viên doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ. “Lúc đó, tỉnh Hà Tây (cũ) còn sợ bị cáo chạy đi nên ngày nào cũng mời bị cáo đến làm việc. Phường và quận cũng không ai đến kiểm tra”, bị cáo trình bày.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc các cán bộ khai rằng khi đến thanh tra, kiểm tra thì không được vào, bị cáo Thản phủ nhận và cho rằng không có chuyện này. Theo bị cáo, tại thời điểm đó, không ai chỉ ra sai phạm, mãi về sau mới có văn bản xử phạt hành chính.

"Đại gia điếu cày" cũng có lời khai rằng: "Việc truy tố bị cáo là đúng tội, nhưng con số hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng là không đúng. Bị cáo bỏ ra hơn 500 tỷ đồng để xây dựng căn hộ, nhưng bị cáo không được hưởng lợi tất chỗ đó. Số tiền 500 tỷ đó còn bao gồm cả tiền xây dựng dự án, phải trừ đi số tiền bị cáo đã bỏ ra để xây dự án thì mới ra số tiền bị cáo hưởng lợi".