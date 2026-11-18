Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 18/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes cùng các bị cáo trong vụ án "Lừa dối khách hàng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục với phần xét hỏi.

Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù gì?

Theo đó, tại phiên tòa chiều nay, đại diện HĐND TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, quá trình phát triển đô thị của Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập. Vì vậy, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn TP. Hà Nội được ban hành nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương.

Nghị quyết này cũng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, tạo hành lang pháp lý để Thủ đô giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, phát triển đô thị cũng như quản lý trật tự đô thị.

Mục tiêu cao nhất của Nghị quyết là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trong đó, Nghị quyết có những điều khoản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND TP. Hà Nội ban hành các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời làm căn cứ xem xét cấp “sổ đỏ” đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch, đáp ứng các điều kiện được phép tồn tại và xử lý nghiêm những sai phạm.

Ngoài ra, Nghị quyết còn là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục phát triển, chỉnh trang, cải tạo đô thị, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng như các quy hoạch cấp dưới. Đặc biệt, đây cũng là một trong những nghị quyết quan trọng góp phần tăng cường kỷ cương, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Các bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi về những quyền lợi mà người dân được hưởng khi triển khai Nghị quyết, đại diện HĐND TP. Hà Nội nhấn mạnh, ngay từ quá trình xây dựng, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận thẳng thắn, sôi nổi và thống nhất mục tiêu cốt lõi của nghị quyết là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Trước hết, Nghị quyết tạo điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng bởi qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau khi Nghị quyết được ban hành, có những hộ dân phản ánh đã sinh sống ổn định từ 10 - 12 năm nhưng vẫn chưa được cấp "sổ đỏ", khiến quyền lợi hợp pháp chưa được bảo đảm.

Nghị quyết còn hướng đến bảo đảm các quyền lợi khác của người dân khi đã sinh sống ổn định, trong đó có những điều kiện liên quan đến việc học tập của các cháu, phòng cháy, chữa cháy.

Đối với những trường hợp UBND thành phố triển khai di dời người dân khỏi các khu vực không bảo đảm điều kiện pháp lý, đặc biệt là không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa đến tính mạng con người, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đồng thời, nơi ở mới phải bảo đảm chất lượng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

"Quá trình nắm bắt tình hình và trao đổi với người dân trong những tuần gần đây, nguyện vọng chung của các hộ dân là được an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài. Đây cũng là một trong những nội dung căn bản mà Nghị quyết hướng tới", vị đại diện khẳng định.

Toàn cảnh phiên tòa.

Về việc tổ chức thực hiện, đại diện HĐND thành phố cho biết, nhiều nội dung trong Nghị quyết mới dừng ở quy định khung. Trên cơ sở đó, UBND thành phố có trách nhiệm ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai.

Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch và các quyết định liên quan. Trong quá trình thực hiện, các sở chuyên môn và UBND cấp xã phải phối hợp, tính toán, xây dựng phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân, bảo đảm quyền lợi ở mức tốt nhất có thể và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cùng trả lời câu hỏi liên quan đến quá trình triển khai Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, phương án khắc phục hậu quả và chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân tại dự án, đại diện UBND TP. Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương cho biết, căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm các điều kiện an sinh cho người dân tại khu vực dự án.

Thành phố cũng đã ban hành các quyết định liên quan, trong đó có quyết định phê duyệt danh mục những công trình được phép tồn tại và những công trình phải di dời, phá dỡ tại dự án.

Về cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố là hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Theo đó, trong số các căn hộ tại dự án, có những căn hộ được phép tồn tại nhưng cũng có những căn hộ buộc phải di dời do nằm trong khu vực có chức năng thương mại, dịch vụ, tiện ích phục vụ tòa nhà hoặc các công trình như trường mầm non.

Hội đồng xét xử trong vụ án.

Những căn hộ này sẽ phải di dời theo kế hoạch và danh mục đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với việc di dời, thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng và các điều kiện cần thiết để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Cụ thể, tại Dự án Thanh Hà, các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đã bắt đầu được khởi công xây dựng nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân thuộc diện phải chuyển chỗ ở. Khu vực này nằm trong một khu đô thị có đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng.

Chủ đầu tư đã bắt đầu triển khai xây dựng và dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành, có thể bàn giao căn hộ cho những người dân có nhu cầu nhận nhà để chuyển đến sinh sống.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, nơi ở mới sẽ được đầu tư khang trang, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, tránh tình trạng manh mún như một số công trình hiện nay.

Về chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân phải di dời và những hộ dân có căn hộ được phép tồn tại, vị đại diện cho biết, theo kế hoạch, công tác di dời tại dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong phần xét hỏi trước đó, HĐXX đã tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị cáo Lê Thanh Thản trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, sai phạm trong việc xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt, sai phạm trong bán căn hộ cho khách hàng và phương án khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lê Thanh Thản trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Trước HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản cho biết Công ty Bemes hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh khách sạn và vật liệu xây dựng. Công ty là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.

Trả lời HĐXX về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Thản thừa nhận Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có các hạng mục chung cư, khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận thấy việc xây dựng khách sạn, văn phòng tại khu vực này không phù hợp nên đã đề xuất chuyển đổi công năng. Bị cáo Thản giải thích, tỉnh Hà Tây khi đó đã đồng ý về chủ trương nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Trả lời HĐXX về việc đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư không xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch được phê duyệt mà chuyển diện tích đất này sang xây dựng nhà liền kề? Bị cáo Lê Thanh Thản khai, tại khu vực dự án đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000 m² nên doanh nghiệp cho rằng không cần thiết phải xây dựng thêm nhà trẻ tại khu đất thấp tầng, do đó đã chuyển sang xây nhà liền kề. Bị cáo thừa nhận đây là sai phạm của bị cáo.

Bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng

Bị cáo Lê Thanh Thản khai, dự án được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc TP. Hà Nội). Quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã báo cáo và được tỉnh Hà Tây đồng ý về chủ trương điều chỉnh một số nội dung. Tuy nhiên, theo bị cáo, do mải triển khai xây dựng, công ty không hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đây là lỗi của doanh nghiệp.

Các Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên toà.

Bị cáo khai tiếp, dự án được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, suốt quá trình xây dựng, không có cơ quan, tổ chức nào đến kiểm tra, thanh tra, không bị yêu cầu tạm đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, cơ quan chức năng mới có văn bản xử phạt vi phạm hành chính.

Về hoạt động kinh doanh tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản khai mình là người trực tiếp chủ trì việc bán các căn hộ chung cư và nhà liền kề. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thông báo cho khách hàng biết các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng được xây dựng không đúng quy hoạch vì cho rằng việc điều chỉnh đã được phía tỉnh đồng ý về chủ trương, chỉ còn thiếu thủ tục hoàn thiện.

Thừa nhận đưa ra thông tin không đúng thực tế để khách hàng tin tưởng mua căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng là hành vi gian dối, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản cho rằng việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Lừa dối khách hàng” là đúng.

Bị cáo Lê Thanh Thản

đ

ề xuất phương án khắc phục hậu quả

Bị cáo Lê Thanh Thản xác nhận số tiền bán 519 căn hộ cho khách hàng là hơn 500 tỷ đồng nhưng cho rằng không thể coi toàn bộ số tiền này là khoản thu lợi bất chính. Theo bị cáo , doanh nghiệp đã phải bỏ chi phí đầu tư, xây dựng các căn hộ nên muốn xác định số tiền thu lợi thực tế phải tính toán, khấu trừ các khoản chi phí xây dựng.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng đề xuất hai phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà. Thứ nhất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi và nhà tại khu đô thị này đã sẵn sàng để người dân vào ở.

Thứ hai, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Liên quan đến nguồn tài chính khắc phục hậu quả, bị cáo Thản khai đã chuyển khoảng 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước thời điểm mở phiên tòa để đảm bảo thi hành án và hoàn trả lại cho các bị hại.

Bị cáo xác nhận doanh nghiệp đã vay 1.000 tỷ đồng của ngân hàng để triển khai dự án tại khu đô thị Thanh Hà, qua đó tạo điều kiện thực hiện phương án chuyển đổi, bố trí nhà cho người dân, chứ không phải khoản tiền ngân hàng cho vay trực tiếp để hoàn trả cho các hộ dân.

Đ

ề nghị HĐXX tạo cơ hội để khắc phục hậu quả và sửa chữa sai phạm

Tiếp tục trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản khai ngoài dự án CT6 Kiến Hưng, doanh nghiệp vẫn còn nhiều dự án khác trên địa bàn TP. Hà Nội có vi phạm.

Để khắc phục hậu quả tại những dự án này, bị cáo Thản cho biết sẽ thực hiện việc đền bù hoặc di chuyển, bố trí lại chỗ ở cho người dân theo phương án của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hiện chưa có nguồn lực tài chính tập trung để khắc phục toàn bộ hậu quả tại các dự án khác.

Theo bị cáo Thản, nếu được tạo điều kiện tiếp tục triển khai các dự án, doanh nghiệp có thể khai thác quỹ đất, trong đó có khu đô thị Thanh Hà để tạo nguồn tài chính thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Khép lại phần trình bày của mình trước HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản xin lỗi HĐXX và người dân bị ảnh hưởng bởi những sai phạm tại dự án. Bị cáo thừa nhận mình đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài.

Đồng thời, bị cáo Thản đề nghị HĐXX tạo cơ hội để bị cáo khắc phục hậu quả và sửa chữa sai phạm.

Cùng với đó, bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra hai kiến nghị: được nộp 50% số tiền thu lợi nhuận vào ngân sách nhà nước; đề nghị được xem xét cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển và khắc phục hậu quả.