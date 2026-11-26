Chiều nay (26/11), TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt ông Lê Thanh Thản (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu sung công quỹ.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) mức án như sau về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng): 18 tháng tù treo, thử thách 3 năm.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho 79 căn hộ phải di dời tại chung cư CT6C Kiến Hưng. Mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỷ đồng còn cao nhất trên 3 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Theo HĐXX, mặc dù biết các căn hộ tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý nhưng "đại gia điếu cày" đã đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ. Do đó ông Thản phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, đại diện VKS cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Cụ thể, trong quá trình điều tra, "đại gia điếu cày" đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án.

Bị cáo đã chủ động chuẩn bị nguồn tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo hiện đã trên 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.