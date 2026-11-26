Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa

Chuẩn bị 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 26/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội).

Ngoài mức án 30 tháng tù treo đối với ông Lê Thanh Thản, tòa tuyên các cựu cán bộ địa phương mức án từ 18 đến 24 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm tại phiên tòa là việc giải quyết quyền lợi của những khách hàng đã bỏ tiền mua nhà nhưng căn hộ lại không đủ điều kiện pháp lý để được công nhận quyền sở hữu.

Theo phán quyết của tòa, ông Thản và Công ty Bemes phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường đối với 79 căn hộ tại chung cư CT6C thuộc diện di dời.

HĐXX đánh giá, ông Thản biết rõ những sai phạm về pháp lý nhưng vẫn sử dụng thông tin không trung thực để bán nhà. Người mua đã xác lập các giao dịch trên cơ sở những thông tin do phía chủ đầu tư cung cấp. Vì vậy, trách nhiệm chính đối với hậu quả của vụ án thuộc về bị cáo.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng ghi nhận sự hợp tác của ông Thản trong việc tìm phương án xử lý hậu quả. Bị cáo cũng đã chuẩn bị khoản tiền 530 tỷ đồng phục vụ việc khắc phục thiệt hại.

Ngoài những nỗ lực giải quyết hậu quả, tuổi của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự cũng là những yếu tố được xem xét khi giải quyết trách nhiệm hình sự.

Biết dự án có sai phạm nhưng không thông báo cho người mua nhà

Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản trình bày rằng việc thi công dự án CT6 Kiến Hưng diễn ra trong giai đoạn 2010-2013.

Thay vì thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, doanh nghiệp đã bố trí nhà ở tại phần diện tích vốn có chức năng văn phòng và thương mại. Khoảng 3.000m² đất dành cho công trình nhà trẻ cũng được sử dụng để phát triển nhà liền kề.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong quá trình triển khai dự án, ông Thản khai rằng doanh nghiệp từng nhận được sự động viên của chính quyền địa phương. Theo lời bị cáo, trong quá trình thi công, doanh nghiệp không nhận được yêu cầu đình chỉ xây dựng từ cơ quan chức năng.

Đối với việc bán nhà, ông Thản xác nhận mình trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Việc giao dịch với khách hàng được thực hiện qua các giai đoạn thi công công trình.

Khi được hỏi về việc công khai những sai phạm của dự án với khách hàng, bị cáo thừa nhận người mua không được cung cấp các thông tin này.

Ông Thản chấp nhận tội danh Lừa dối khách hàng mà Viện Kiểm sát truy tố, song còn có ý kiến khác về việc xác định khoản tiền thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, bị cáo đã xin lỗi những khách hàng bị ảnh hưởng bởi sai phạm của doanh nghiệp và đề nghị được tạo điều kiện giải quyết hậu quả.

Theo trình bày của ông Thản, khoản tiền 530 tỷ đồng đã được chuyển đến cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm việc bồi thường. Bị cáo cũng đưa ra lựa chọn nhận tiền hoặc chuyển đến sinh sống tại một căn hộ ở Khu đô thị Thanh Hà đối với những hộ phải rời khỏi nơi ở hiện nay.

135 căn nhà thuộc diện phải di dời

Theo cáo trạng, những sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng và kinh doanh tại dự án CT6 Kiến Hưng đã khiến 519 khách hàng mua nhà nhưng không được công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.

Khoản tiền thu lợi bất chính được cơ quan tố tụng xác định vượt 530 tỷ đồng.

Kết quả định giá cho thấy, tổng giá trị nhà đất liên quan đến vụ án ở mức xấp xỉ 2.050 tỷ đồng. Trong số này, giá trị của 506 căn hộ chung cư vượt 1.855 tỷ đồng; 13 căn nhà liền kề có giá trị trên 190 tỷ đồng.

Đối với việc xử lý các công trình sai phạm, ngày 17/11, trước thời điểm phiên tòa sơ thẩm diễn ra, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án xử lý đối với dự án CT6 Kiến Hưng.

Thành phố xác định cần di dời người dân khỏi 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 của các tòa CT6A, CT6B và CT6C để xử lý những vi phạm về công năng sử dụng. Bên cạnh đó, 10 căn nhà thấp tầng vi phạm quy hoạch cũng phải di dời, phá dỡ. Như vậy, tổng số nhà ở thuộc diện phải di dời theo phương án của thành phố là 135 căn.