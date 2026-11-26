5 cựu cán bộ liên quan vụ án cũng lĩnh án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch phường); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng lĩnh mức án 24 tháng. Riêng ông Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra) 18 tháng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường cho người mua 79 căn hộ thuộc diện phải di dời tại chung cư CT6C Kiến Hưng. Mức bồi thường được xác định theo giá trị căn hộ có pháp lý đầy đủ, tương đương nhà đã được cấp sổ đỏ, căn cứ kết luận định giá hồi tháng 7/2026. Giá trị này cao gần 4 lần so với thời điểm người dân mua nhà.

Trong danh sách từng căn hộ được bồi thường do tòa công bố, 76 căn hộ được bồi thường thấp nhất 1,1 tỷ đồng, cao nhất 6,8 tỷ.

Với các căn hộ còn lại không phải phá dỡ, di dời, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp sổ hồng.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Thản ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà. Dù biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, bị cáo vẫn đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua nhà.

Vì vậy, HĐXX xác định bị cáo Thản phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại trong vụ án.

Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong quá trình điều tra, bị cáo Thản tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả. Bị cáo cũng chủ động chuẩn bị 530 tỷ đồng để bồi thường cho người mua nhà, đồng thời đã trên 70 tuổi.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Thản thừa nhận hành vi của mình là gian dối khách hàng và cho rằng việc bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng là đúng. Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.

Bị cáo Thản cho biết dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng từ năm 2010, hoàn thành năm 2013. Trong quá trình triển khai, Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng khu văn phòng, dịch vụ thương mại cho thuê thành căn hộ để ở lâu dài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch.

Đối với khu nhà thấp tầng, bị cáo thừa nhận doanh nghiệp tự ý chuyển khoảng 3.000 m2 đất quy hoạch làm nhà trẻ sang xây dựng nhà liền kề.

Bị cáo khai trong quá trình xây dựng, địa phương từng động viên doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, không có cơ quan chức năng đến kiểm tra hay yêu cầu đình chỉ thi công.

Bị cáo Thản gửi lời xin lỗi các khách hàng, mong muốn được tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Bị cáo Thản đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm việc bồi thường. Ngoài ra, bị cáo đề xuất hai phương án giải quyết đối với các hộ dân phải di dời, gồm bồi thường bằng tiền hoặc bố trí căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà.

Cáo trạng xác định, bị cáo Thản chỉ đạo xây dựng công trình không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, sau đó đưa ra thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý dự án để bán căn hộ. Cơ quan tố tụng xác định 519 khách hàng đã mua căn hộ, nhà ở không được Nhà nước công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo được xác định hơn 530 tỷ đồng. Theo kết luận định giá ngày 10/7, tổng giá trị 519 căn hộ, nhà ở này gần 2.050 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư có giá trị hơn 1.855 tỷ đồng và 13 căn nhà liền kề hơn 190 tỷ đồng. Theo phương án xử lý công trình được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 17/11, dự án CT6 Kiến Hưng có 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C thuộc diện phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng theo quy hoạch. Ngoài ra, 10 căn nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ do vi phạm quy hoạch. Tổng cộng, 135 căn hộ chung cư và nhà thấp tầng tại dự án thuộc diện phải di dời theo phương án được thành phố phê duyệt.