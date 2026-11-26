Đối với 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và UBND quận Hà Đông cũ HĐXX tuyên phạt từ 18 đến 24 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể:

Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Bùi Văn Bằng (cựu Phó chủ tịch phường): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông): 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm;

Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng): 18 tháng tù treo, thử thách 3 năm.

Bị cáo Lê Thanh Thản bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho 79 căn hộ phải di dời tại chung cư CT6C Kiến Hưng. Mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỷ đồng còn cao nhất trên 3 tỷ đồng.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Theo HĐXX, mặc dù biết các căn hộ tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý nhưng "đại gia điếu cày" đã đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ. Do đó ông Thản phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, đại diện VKS cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Cụ thể, trong quá trình điều tra, "đại gia điếu cày" đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án.

Bị cáo đã chủ động chuẩn bị nguồn tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo hiện đã trên 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Bemes của bị cáo Thản chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, bị cáo Thản, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Các bị cáo tại phiên tòa.Những sai phạm này diễn ra trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, dẫn đến dự án không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bị cáo Thản còn bị kết luận đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án. Nội dung quảng cáo giới thiệu rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... Những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và xuống tiền mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định có 519 căn hộ sai phạm, bị cáo Thản và doanh nghiệp đã bán cho 519 khách hàng. Người mua nhà sau đó không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng nghĩa đến nay không được cấp sổ đỏ.

Bị cáo Lê Thanh Thản thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Đối với 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này bị đánh giá đã góp phần để các sai phạm tiếp tục diễn ra, từ đó dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ.