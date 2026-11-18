Ông Lê Thanh Thản đến toà sáng 18/11. Ảnh: H.N

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), người được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”, về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa có 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h30, dự kiến kéo dài đến ngày 30/11, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Đây là lần thứ 2 ông Lê Thanh Thản bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội từng mở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, sau khoảng nửa ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính và giá trị thực tế của các căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Sau quá trình điều tra bổ sung, số người được xác định là bị hại tăng từ 488 lên 519 người. Số tiền ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính cũng tăng từ khoảng 481 tỷ đồng lên hơn 531 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2008.

Theo quy hoạch, dự án gồm tòa CT6A với 231 căn hộ, tòa CT6B là khách sạn 459 phòng, cùng 15 căn nhà thấp tầng và khu đất dành để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo thi công sai thiết kế, tăng diện tích xây dựng, thay đổi công năng và xây dựng thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được phê duyệt.

Đáng chú ý, số căn hộ tại khu nhà cao tầng tăng từ 231 căn theo quy hoạch lên 1.582 căn trên thực tế. Tòa CT6B được chuyển đổi công năng từ khách sạn thành căn hộ để bán.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư xây dựng 38 căn thay vì 15 căn như quy hoạch. Khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo cũng bị chuyển sang xây dựng nhà thấp tầng.

Cơ quan truy tố xác định, từ tháng 3/2011, mặc dù dự án có nhiều sai phạm, ông Thản vẫn đưa ra thông tin không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ.

Trong các hợp đồng mua bán, chủ đầu tư cam kết dự án đã được phê duyệt, việc xây dựng tuân thủ quy định và sẽ hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà.

Đến đầu năm 2013, các căn hộ được bàn giao cho người mua. Tuy nhiên, do những sai phạm trong quá trình xây dựng, 519 căn hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, trong đó riêng tòa CT6C có 437 căn.

Theo cáo trạng, tổng số tiền 519 khách hàng đã thanh toán để mua các căn hộ là hơn 590 tỷ đồng. Sau khi trừ hơn 59 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng đã kê khai, nộp, cơ quan truy tố xác định ông Lê Thanh Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Kết luận định giá ngày 10/7/2026 xác định tổng giá trị của 519 căn hộ liên quan vụ án là hơn 2.047 tỷ đồng.

Liên quan việc khắc phục hậu quả, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và nhận lại tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ hành vi bị cáo buộc của ông Lê Thanh Thản và những người liên quan, đồng thời xem xét việc giải quyết quyền lợi hợp pháp của các khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.