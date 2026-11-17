Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2008. Sau đó, UBND TP Hà Nội không có quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án.

Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, ông Lê Thanh Thản, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo thi công dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm quy hoạch được phê duyệt.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa năm 2023. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Từ tháng 3-2011, bị cáo Lê Thanh Thản bị cáo buộc quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, trong đó đưa ra thông tin dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Đến tháng 11-2012, công trình hoàn thành và bắt đầu bàn giao căn hộ cho người dân vào tháng 1-2013.

Dự án có nhiều sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch. Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số căn hộ và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, số căn nhà và vi phạm chỉ giới xây dựng.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng nhưng các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Bị cáo bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, cũng là số tiền được xác định gây thiệt hại cho các khách hàng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm trong thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu, khiến các căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đưa vào giao dịch nhà ở.

Mặc dù sai phạm kéo dài, nhưng các cán bộ UBND phường Kiến Hưng (trước đây) gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường; cùng Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (trước đây), đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm theo quy định.

Trước đó, tháng 8-2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án nhưng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn một số vấn đề chưa thể làm rõ tại phiên tòa.