Ông Lê Thanh Thản hầu tòa ngày 18-11

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày kể cả ngày nghỉ. Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản bị xác định đã lừa dối hơn 500 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Hà Đông, TP Hà Nội), qua đó thu lợi hơn 531 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản trong phiên tòa được mở năm 2023. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng vụ án, có 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông trước đây; Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông trước đây.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây trước đây (nay là Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng. Từ tháng 10-2010, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch dự án trên, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Từ tháng 3-2011, bị cáo Thản được xác định là quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Tòa nhà CT6C được xác định xây trái phép. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng xác định, đến tháng 11-2012 công trình hoàn thành và từ tháng 1-2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Tuy nhiên, dự án trên đã được bị cáo Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt…

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, cuối năm 2023, vụ án này đã được đưa ra xét xử lần đầu, sau đó, cơ quan xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Trong thời gian điều tra bổ sung, chủ đầu tư (Công ty Bemes) và các cư dân mua căn hộ đã có nhiều cuộc đối thoại để tìm ra tiếng nói chung về giải pháp bồi thường, định giá tài sản, nhưng không thành.

Cho tới tháng 8-2026, một số cư dân tại tòa CT6C bày tỏ niềm vui khi được cơ quan định giá xác định lại tài sản của mình theo giá trị trường ở thời điểm định giá. Có hộ dân, sau khi định giá lại, căn hộ từ từ hơn 800 triệu đồng được định giá lên hơn 3 tỷ đồng (tăng gần 4 lần so với lần định giá trước đó).

Hiện nay, UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến của người dân về dự thảo nghị quyết do HĐND TP ban hành về quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục hậu quả vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý, điều hành hoặc tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư. Trong các dự án có: CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại Linh Đàm...