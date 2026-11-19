Đại diện VKS nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.

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àm suy giảm lòng tin của người dân

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho những người mua nhà tại dự án.

Bên cạnh đó, xét nhân thân và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, đại diện VKS xác định, bị cáo Lê Thanh Thản, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, bị cáo còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra tại dự án.

Các bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đại diện VKS nhận định, đối với tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân có nhu cầu mua nhà rằng dự án đã được phê duyệt thiết kế căn hộ, thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay, do các vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, những căn hộ người dân mua của chủ đầu tư không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, số lượng người bị hại rất lớn, gồm 519 người, với tổng số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi phạm tội của các bị cáo còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và uy tín của doanh nghiệp.

Cũng theo đại diện VKS, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện VKS xác định các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo UBND quận Hà Đông (cũ) xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân, VKS xác định 2 bị cáo đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đại diện VKS cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án.

Đặc biệt, bị cáo Lê Thanh Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 16/11/2026, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự TP. Hà Nội. Ngoài ra, VKS cũng xem xét việc bị cáo Lê Thanh Thản đã trên 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Do đó, đại diện VKS cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo đều được đề nghị cho hưởng án treo

Với những nhận định phân tích nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Với bốn bị cáo gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Với bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị mức án từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".