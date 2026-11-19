Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. (Ảnh: MINH HÙNG)

Xin chuyển công năng thành căn hộ cho thuê

Trình bày tại tòa, ông Lê Thanh Thản cho rằng, mình không có ý kiến về phần hình sự song về phương án xử lý các căn hộ, ông cho rằng việc chuyển về công năng như quy hoạch ban đầu không phải là khả thi nhất.

"Sau này, bị cáo sợ lại lộn xộn và đông người hơn cả người dân đang ở bình thường bây giờ", bị cáo trình bày và đề nghị chuyển thành căn hộ cho thuê.

Theo bị cáo này, nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống Khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả.

Theo Kết luận định giá ngày 10/7, Hội đồng định giá tài sản xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp số đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ có tổng giá trị 1.856 tỷ đồng, trung bình 3,64 tỷ đồng mỗi căn. Còn lại 13 nhà liền kề với tổng giá trị 190 tỷ đồng, trung bình 14,6 tỷ đồng mỗi căn.

Phương pháp định giá này được đại diện Hội đồng định giá làm rõ tại tòa chiều 18/11. Vị đại diện cho hay, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp sổ hồng tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như với những căn hộ đã có sổ.

Quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản. Các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong hai năm gần đây từ các văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, đơn vị thẩm định cũng phối hợp tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế. Qua thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản, mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5/2026 khoảng 56 triệu đồng/m2.

Qua phương pháp này, với mức trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2, giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Quá trình xác định giá đã tính đến chênh lệch giữa căn hộ thường và căn góc.

Theo đại diện đơn vị thẩm định giá, từ các nguồn thông tin này, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ.

Đơn vị thẩm định cũng phối hợp chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực tế nhằm đánh giá các giao dịch có phản ánh đúng giá thị trường hay không.

Bên cạnh đó, đại diện đơn vị thẩm định cho biết quá trình kiểm tra, đối chiếu 18 giao dịch cho thấy giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể.

Chỉ còn 79 khách hàng không được cấp sổ đỏ

Bào chữa cho bị cáo 76 tuổi, luật sư của ông Thản đưa ra quan điểm cho rằng, trong 1.500 căn hộ ở CT6 Kiến Hưng, có 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ do vi phạm xây dựng, còn lại đều được cấp sổ đỏ.

Đối với các căn hộ được cấp sổ đỏ, luật sư đặt vấn đề liệu bị cáo Thản có lừa dối khách hàng hay không. Đối với các căn hộ không được cấp sổ đỏ, bị cáo đã nhận lỗi.

Theo luật sư, từ lúc khởi tố, bị cáo đã đưa ra rất nhiều phương án để khắc phục, giải tỏa sự bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm về xây dựng và không có ý định lừa dối ngay từ đầu, mong người dân thông cảm.

Vẫn theo luật sư, ranh giới giữa sai lầm trong kinh doanh và lừa dối khách hàng là mong manh nên căn hộ nào không được cấp sổ, khách hàng được coi là bị hại. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Nghị quyết 96, căn cứ vào đó để giải quyết, chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc. Đối với các trường hợp không phải di dời sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

So với cáo buộc ban đầu 519 khách hàng là bị hại, chỉ còn 79 khách hàng không được cấp sổ đỏ. 440 trường hợp còn lại không còn coi là bị hại.

Cũng theo luật sư, với sự thay đổi theo Nghị quyết 96 cũng đúng với nguyện vọng của khách hàng. Họ không còn yêu cầu gì với chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện hợp đồng.