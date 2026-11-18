Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Cùng hầu tòa với ông Thản còn có 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, ông Lê Thanh Thản cho biết dự án CT6 Kiến Hưng được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013.

Theo lời khai của bị cáo, dự án ban đầu được quy hoạch gồm các hạng mục chung cư, khách sạn và văn phòng. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã đề xuất chuyển đổi công năng nhưng không hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Ông Thản thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng từ văn phòng, dịch vụ cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài. Đối với khu nhà thấp tầng, doanh nghiệp cũng chuyển một phần diện tích đất dành xây dựng nhà trẻ sang xây nhà liền kề.

Trả lời HĐXX về trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong quá trình thi công, ông Thản khai không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra hoặc yêu cầu dừng xây dựng.

Theo bị cáo, thời điểm triển khai dự án, chính quyền địa phương còn động viên doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ. Ông Thản cũng phủ nhận việc doanh nghiệp ngăn cản các đoàn kiểm tra tiếp cận công trình.

Bị cáo cho biết trong suốt quá trình xây dựng không nhận được văn bản yêu cầu tạm đình chỉ thi công. Đến khi công trình gần hoàn thành mới xuất hiện văn bản đình chỉ.

Liên quan đến việc kinh doanh tại dự án, ông Thản xác nhận trực tiếp chỉ đạo bán các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng trong giai đoạn 2012-2013. Việc bán nhà được thực hiện theo từng đợt, căn cứ vào tiến độ xây dựng.

Đáng chú ý, khi HĐXX hỏi có thông báo cho khách hàng về tình trạng xây dựng sai quy hoạch hay không, ông Thản thừa nhận chưa từng cung cấp thông tin này cho người mua nhà.

Bị cáo cũng thừa nhận hành vi không thông báo sai phạm, dẫn đến việc nhiều khách hàng không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, là hành vi gian dối khách hàng.

Ông Thản cho rằng việc Viện kiểm sát truy tố mình về tội Lừa dối khách hàng là đúng tội danh. Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính, cho rằng cần tính toán cả chi phí đầu tư xây dựng thay vì chỉ căn cứ vào số tiền thu được từ việc bán căn hộ.

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Lê Thanh Thản cho biết doanh nghiệp dự kiến bố trí nhà ở tại Khu đô thị Thanh Hà cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến sinh sống. Trường hợp không đồng ý, người mua nhà có thể nhận lại tiền theo phương án thỏa thuận.

Bị cáo thừa nhận việc khắc phục toàn bộ hậu quả ngay lập tức gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu được tạo điều kiện tiếp tục triển khai các dự án, doanh nghiệp có thể tạo nguồn tài chính để hoàn trả tiền cho khách hàng.

Ông Thản đề cập đến Khu đô thị Thanh Hà và mong muốn được tiếp tục thực hiện dự án này để có nguồn lực giải quyết quyền lợi cho người dân.

Liên quan đến khoản tín dụng 1.000 tỷ đồng được ngân hàng cam kết để khắc phục hậu quả tại CT6 Kiến Hưng, bị cáo cho rằng nếu được tiếp tục triển khai dự án, doanh nghiệp có thể vay vốn để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tại tòa, ông Thản khai đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án ngày 17/11 nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Cuối phần xét hỏi, bị cáo gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng vì các sai phạm của doanh nghiệp.

Ông Thản đồng thời đưa ra hai kiến nghị, gồm đề nghị được nộp 50% số tiền thu lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước và xin chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê.

Theo bị cáo, việc được tiếp tục hoạt động và triển khai dự án sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, giải quyết quyền lợi cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Tại phiên tòa, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại một số dự án.

Theo đại diện UBND thành phố, việc xử lý các công trình sai phạm không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn phải bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của người dân đang sinh sống tại các dự án.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được phê duyệt quy hoạch với 231 căn hộ chung cư tại tòa CT6A, một tòa khách sạn CT6B cùng các hạng mục nhà thấp tầng và công trình phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được phê duyệt.

Cơ quan truy tố xác định có 519 căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận do các sai phạm tại dự án. Tổng số tiền khách hàng đã thanh toán để mua những bất động sản này là hơn 590 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoản thuế giá trị gia tăng đã kê khai, nộp, cơ quan truy tố xác định số tiền thu lợi bất chính là hơn 531 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng 18/11, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh thông báo có khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt.

Một số luật sư đề nghị triệu tập thêm các cựu lãnh đạo và cán bộ quản lý đô thị quận Hà Đông (cũ) để làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án. HĐXX cho biết sẽ xem xét triệu tập bổ sung nếu thấy cần thiết.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/11. Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo, việc giải quyết quyền lợi cho hàng trăm người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng cũng là một trong những nội dung được quan tâm.