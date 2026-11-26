Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. (Ảnh: MINH HÙNG)

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Lê Thanh Thản biết rõ các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng không đủ tính pháp lý nhưng cố ý che giấu, khiến bị hại tin tưởng mua nhà nhưng sau đó không được cấp sổ đỏ, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, sai phạm của ông Thản diễn ra trong thời gian dài xuất phát một phần từ sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ. Hành vi của những người này xâm phạm đến công tác quản lý nhà nước, gây mất niềm tin của người dân, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, trong đó bị cáo Lê Thanh Thản đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, là người cao tuổi...

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Thanh Thản 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội "Lừa dối khách hàng", tòa tuyên hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc ông Thản và Công ty Bemes phải trả lại tiền mua nhà cho 79 hộ phải di dời, đồng thời bồi thường theo giá thị trường với căn hộ này theo định giá thị trường vào tháng 7/2026, tương đương khoảng 259 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: GIANG LONG)

Theo danh sách 79 căn được ông Thản và Công ty Bemes bồi thường, căn liền kề 5 tầng được bồi thường cao nhất lên tới hơn 17 tỷ đồng, căn chung cư cao nhất lên tới hơn 6,8 tỷ đồng (ở tòa CT6C), thấp nhất khoảng 1,1 tỷ đồng (ở tòa CT6A).

Số tiền mà ông Thản được hoàn trả lại sau khi chi trả bồi thường là khoảng 269 tỷ đồng.

Với các bị cáo là cựu cán bộ Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra quận Hà Đông cũ, bị truy tố xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cũng đều được hưởng án treo.

Cụ thể, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng cũ; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng cũ; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ cùng bị tuyên mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm.

Bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, được xác định là người trực tiếp phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng nhưng không phát hiện các sai phạm tại dự án, bị Hội đồng xét xử tuyên mức án 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm.

Trước đó, tại phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên ông Thản mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, mức án khoan hồng cũng được đề nghị với tất cả các bị cáo là cựu cán bộ Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng cũ và Thanh tra quận Hà Đông cũ.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, với vai trò người đứng đầu Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng (thuộc quận Hà Đông cũ), ông Lê Thanh Thản đã tự ý thay đổi quy hoạch, chuyển công năng từ văn phòng dịch vụ sang căn hộ nhà ở.

Từ tháng 3/2011, ông Thản chỉ đạo quảng cáo, giới thiệu các căn hộ tại dự án có đầy đủ pháp lý, giá bán đã bao gồm quyền sử dụng đất, qua đó gian dối bán 519 căn hộ cho khách hàng, hưởng lợi hơn 530 tỷ đồng.

Do những vi phạm trong quá trình xây dựng, các căn hộ này không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua, gây bức xúc kéo dài.

Viện Kiểm sát ghi nhận ông Thản đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương đưa ra phương án khắc phục hậu quả, trong đó đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án Hà Nội để sẵn sàng chi trả cho người dân. Bị cáo cũng là người cao tuổi nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 96 về việc xem xét cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại dự án, trong đó cho phép nhiều căn hộ được giữ lại. Đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Quyết định 6203 được Hà Nội phê duyệt ngày 17/11/2026, với 519 căn hộ vi phạm nhưng chỉ tổng cộng 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời. Những trường hợp này sẽ được hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường.

Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo trình bày, thời điểm triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập vào Hà Nội) đã nhất trí về mặt chủ trương. Tuy nhiên, doanh nghiệp không hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng và đây chính là sai phạm.

Sau khi sáp nhập vào Hà Nội, doanh nghiệp tiếp tục xin ý kiến nhưng vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Theo ông Thản, thời điểm đó, nếu giữ nguyên công năng văn phòng thì sẽ khó tìm được người thuê nên doanh nghiệp đã xin chuyển đổi công năng và được nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý lại chưa được thực hiện.

Đối với các căn nhà liền kề được quy hoạch trên phần đất xây dựng trường mầm non, ông Thản khai rằng thời điểm đó đã có trường học nhưng nhu cầu sử dụng của cư dân không hết nên tiếp tục tự ý xây dựng phần nhà liền kề trên phần đất quy hoạch đó.

Ông Thản cũng khai rằng, thời điểm đó, tỉnh Hà Tây rất mong muốn doanh nghiệp triển khai dự án, thậm chí lo ngại chủ đầu tư bỏ dở nên thường xuyên mời đến trao đổi, làm việc.

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, bồi thường bằng tiền cho người mua nhà. Doanh nghiệp đã nộp hơn 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để sẵn sàng chi trả.

Thứ hai, nếu cư dân có nhu cầu chuyển đến khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí căn hộ thay thế. Ông Thản thông tin thêm, hiện ngân hàng đã bảo lãnh khoản vay 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp triển khai xây dựng dự án, tạo nguồn lực trả nhà cho người dân.

Khi bị định giá đền bù tới hơn 50 triệu đồng/m2, ông Thản cho rằng mức định giá này quá cao, các luật sư bào chữa trình bày lập luận và cho rằng mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, nhiều bị hại mong muốn tiếp tục được ở lại dự án, trường hợp phải di dời thì được đền bù theo giá thị trường.

Tại tòa, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo đó, một số căn hộ thuộc diện phải di dời, trong khi những căn đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được xem xét cho tồn tại. Đối với các căn hộ phải di dời, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng và quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Hiện chủ đầu tư tại khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời cư dân từ dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện Sở Xây dựng khẳng định các căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà sẽ bảo đảm chất lượng, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.