Chiều 26/11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Thời gian thử thách với ông Thản là 5 năm, tòa tuyên hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và UBND quận Hà Đông cũ, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 18 đến 24 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cùng là cựu phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) cùng bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Đối với bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm.

Bị cáo Lê Thanh Thản bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes phải liên đới bồi thường cho 79 căn hộ phải di dời tại chung cư CT6C Kiến Hưng. Mức bồi thường thấp nhất là 1,2 tỷ đồng còn cao nhất trên 3 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Thản đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Theo Hội đồng xét xử, mặc dù biết các căn hộ tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng không đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý nhưng ông Lê Thanh Thản đã đưa ra các thông tin quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ. Do đó, ông Thản phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Cụ thể, trong quá trình điều tra, ông Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Thanh Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, bị cáo hiện đã trên 70 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.