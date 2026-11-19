Ông Lê Thanh Thản tại tòa

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 cựu cán bộ liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trình bày quan điểm luận tội, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa dối khách hàng. Đồng thời, cơ quan công tố đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, ông Thản là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch được phê duyệt, sau đó bán các căn hộ không đủ điều kiện pháp lý cho khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo được đánh giá gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng trăm người mua nhà.

Tuy nhiên, khi xem xét trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo đã tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, ông Thản đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, bị cáo đã ngoài 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Đối với 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) cùng bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 18 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cụ thể, các bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, đều bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, bị đề nghị 18-24 tháng tù cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà cho những khách hàng thuộc diện phải di dời. Đồng thời, ông Lê Thanh Thản phải liên đới cùng doanh nghiệp bồi thường thiệt hại, bảo đảm tổng số tiền hoàn trả và bồi thường tương ứng với giá trị tài sản được xác định tại thời điểm định giá tháng 7/2026.

Đối với các căn hộ phải di dời, cơ quan công tố cũng đề nghị người mua nhà bàn giao lại tài sản cho Công ty Bemes để thực hiện việc khắc phục sai phạm.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2008.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng không đúng quy hoạch, tự ý thay đổi công năng, tăng diện tích xây dựng và xây thêm tòa CT6C ngoài quy hoạch được duyệt.

Mặc dù dự án tồn tại nhiều sai phạm, chủ đầu tư vẫn quảng cáo, ký hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng với những thông tin không đúng về tình trạng pháp lý của công trình.

Cơ quan truy tố xác định có 519 căn hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, với số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 18/11, ông Lê Thanh Thản thừa nhận những sai phạm trong quá trình triển khai dự án, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các khách hàng bị ảnh hưởng.

Bị cáo đề xuất phương án bồi thường bằng tiền hoặc bố trí người dân chuyển về sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà để giải quyết hậu quả.

Dù ông Thản đã nộp 530 tỷ đồng và được Viện Kiểm sát đề nghị hưởng án treo, việc xử lý những căn hộ vi phạm, bồi thường thiệt hại và bảo đảm quyền lợi cho hàng trăm người mua nhà vẫn là những vấn đề cần được Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.