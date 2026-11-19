Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội. (Ảnh: MINH HÙNG)

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án.

Làm suy giảm lòng tin của người dân

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, đồng thời gián tiếp gây thiệt hại cho những người mua nhà tại dự án.

Bên cạnh đó, xét nhân thân và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định, bị cáo Lê Thanh Thản, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, bị cáo còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm và hậu quả thiệt hại xảy ra tại dự án.

Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, đối với tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối với người dân có nhu cầu mua nhà rằng dự án đã được phê duyệt thiết kế căn hộ, thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay, do các vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, những căn hộ người dân mua của chủ đầu tư không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, số lượng người bị hại rất lớn, gồm 519 người, với tổng số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi phạm tội của các bị cáo còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và uy tín của doanh nghiệp.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, việc đưa bị cáo Lê Thanh Thản ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Đối với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đại diện Viện Kiểm sát xác định các bị cáo Đỗ Văn Hưng, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Duy Uyển đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các bị cáo không chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng có vi phạm, dẫn đến không phát hiện được những sai phạm để báo cáo Ủy ban nhân dân quận Hà Đông (cũ) xử lý, ngăn chặn kịp thời. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân, Viện Kiểm sát xác định 2 bị cáo đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương để giải quyết hậu quả vụ án. Đặc biệt, bị cáo Thản đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính 530 tỷ đồng để sẵn sàng khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 16/11/2026, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Ngoài ra, công tố viên cũng xem xét việc bị cáo Lê Thanh Thản đã hơn 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có thể xem xét áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Các bị cáo đều được đề nghị cho hưởng án treo.

Năm cựu cán bộ cũng được đề nghị án treo

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên ông Lê Thanh Thản, 76 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mường Thanh 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, kèm khoản phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị 24-30 tháng nhưng cho hưởng án treo.

Riêng ông Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra quận Hà Đông cũ) bị đề nghị 18-24 tháng cũng cho hưởng án treo.

Về giải quyết trách nhiệm dân sự cho 519 bị hại đã mua căn hộ xây dựng trái phép với tổng số tiền thiệt hại được xác định là hơn 531 tỷ đồng, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên buộc Công ty Bemes của ông Thản phải có nghĩa vụ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng.

Đồng thời, ông Thản phải có trách nhiệm liên đới cùng Bemes bồi thường, dựa trên phần chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Như vậy, tổng hai khoản tiền mà người dân được nhận (tiền hoàn trả hợp đồng cộng với tiền bồi thường chênh lệch) sẽ tương đương đúng giá trị thị trường hiện tại của căn hộ theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, thời điểm tháng 7/2026 Viện Kiểm sát nêu. Theo đó, 519 căn hộ này được định giá 2.047 tỷ đồng, tính trung bình mỗi căn gần 4 tỷ đồng.

Đối với các hộ dân sở hữu căn hộ thuộc diện buộc phải di dời để phục vụ việc xử lý, khắc phục vi phạm công trình, Viện Kiểm sát đề nghị họ bàn giao, trả lại căn hộ và nhà thấp tầng cho Công ty Bemes để công ty xử lý theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo phương án được Hà Nội phê duyệt hôm 17/11, tổng 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời. Đây sẽ là những căn hộ được trả lại tiền đã mua nhà và bồi thường theo giá thị trường, như kiến nghị của Viện Kiểm sát.