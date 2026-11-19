Sáng 19/11, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 6 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội Lừa dối khách hàng. Ông Thản bị đề nghị phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông) cũng bị đề nghị mức án 18 -24 tháng tù treo.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo đều khai nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

“Đến nay, các căn hộ có nhiều vi phạm về xây dựng dẫn đến không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người mua nhà và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý trật tự đô thị của cơ quan nhà nước”, đại diện VKS nêu.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, quá trình tố tụng, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Cũng theo VKS, bị cáo Lê Thanh Thản hiện trên 70 tuổi nên thuộc trường hợp được xem xét cho hưởng án treo. Đối với nhóm bị cáo còn lại, VKS đánh giá Đỗ Văn Hưng là người phạm tội với vai trò đứng đầu, còn lại đều sai phạm có mức độ.

Về trách nhiệm dân sự, đối với những căn nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời, VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Bemes hoàn trả số tiền mua nhà mà các hộ dân đã thanh toán.

Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Thản phải cùng Công ty Bemes thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Tổng số tiền hoàn trả và bồi thường được xác định theo giá trị tài sản do hội đồng định giá đưa ra tại thời điểm tháng 7.

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX buộc các bị hại thuộc diện phải di dời bàn giao lại căn hộ cho Công ty Bemes để thực hiện việc khắc phục những sai phạm tại dự án.

Trước đó, trong phần xét hỏi ngày 18/11, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận bản thân là người trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng và kinh doanh căn hộ.

Bị cáo khai, trong quá trình triển khai dự án, Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu văn phòng, dịch vụ thương mại cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài.

Doanh nghiệp cũng tự ý chuyển đổi một phần diện tích đất quy hoạch xây dựng nhà trẻ sang xây dựng nhà liền kề.

Trước HĐXX, ông Thản thừa nhận việc tự ý điều chỉnh công năng, xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt là sai phạm.

Khi được hỏi về việc bị truy tố tội Lừa dối khách hàng, bị cáo cho rằng việc truy tố là đúng.

Liên quan đến hoạt động bán căn hộ, ông Thản khai trực tiếp chỉ đạo việc kinh doanh, ký hợp đồng và bàn giao nhà cho khách hàng. Sau khi nhận bàn giao nhà, một số hộ dân được cấp sổ đỏ, trong khi nhiều trường hợp khác không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý do những sai phạm tại dự án.

Đáng chú ý, trong phần trả lời thẩm vấn, ông Thản đã gửi lời xin lỗi đến những khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng vì những sai phạm của doanh nghiệp.

Để khắc phục hậu quả, bị cáo đưa ra hai phương án gồm bồi thường bằng tiền hoặc bố trí cho người dân chuyển về sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).