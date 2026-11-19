Sáng 19/11, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 6 bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội Lừa dối khách hàng. Ông Thản bị đề nghị phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông) cũng bị đề nghị mức án 18 -24 tháng tù treo.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo đều khai nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

“Đến nay, các căn hộ có nhiều vi phạm về xây dựng dẫn đến không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người mua nhà và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý trật tự đô thị của cơ quan nhà nước”, đại diện VKS nêu.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, quá trình tố tụng, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Cũng theo VKS, bị cáo Lê Thanh Thản hiện trên 70 tuổi nên thuộc trường hợp được xem xét cho hưởng án treo. Đối với nhóm bị cáo còn lại, VKS đánh giá Đỗ Văn Hưng là người phạm tội với vai trò đứng đầu, còn lại đều sai phạm có mức độ.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản là Tổng giám đốc khởi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng từ ngày 31/10/2010 và hoàn thành ngày 25/11/2012.

Quá trình thi công xây dựng, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm kéo dài như xây dựng sai quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, dự án đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng. Theo thiết kế được phê duyệt, từ tầng 2 đến tầng 4 là trung tâm thương mại nhưng dự án đã xây thành căn hộ, xây thêm 1 tầng áp mái.

Công trình xây tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, sai phạm được chỉ ra là tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Các khách hàng đã tin tưởng, mua các căn hộ dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, nhưng các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng hơn 531 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, UBND phường Kiến Hưng trong đó có Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường, giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4/2015), Nguyễn Duy Uyển (cựu phó chủ tịch phường, từ năm 2004 đến 30/6/2011) và Bùi Văn Bằng (cựu phó chủ tịch, từ 1/7/2011 đến 10/2018) phụ trách kinh tế đô thị đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định.

Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) gồm Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông từ 15/9/2010 đến 8/2012), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng từ 15/09/2010 đến 10/2018) đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng để phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng từ 7/12/2010 đến tháng 12/2014) đã không kiểm tra, phát hiện vi phạm và báo cáo kịp thời những vi phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, UBND phường Kiến Hưng (cũ), quận Hà Đông (cũ) và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, đề xuất biện pháp xử lý đối với sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng.

Hậu quả, sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là hơn 531 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2024, ông Mai Quang Bài đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông này.