Có chủ trương nhưng không thực hiện?

Sáng 18/11, TAND Tp.Hà Nội mở phiên xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa với ông Thản có 5 cựu cán bộ quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Phiên tòa có khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, việc một số người vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Thanh Thản khai bản thân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, là người chịu trách nhiệm chính đối với các quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp.

Về quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản cho biết, thời điểm đó, UBND tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập vào Hà Nội) đã nhất trí về mặt chủ trương. Tuy nhiên, doanh nghiệp không hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng và đây chính là sai phạm.

Sau khi sáp nhập vào Hà Nội, doanh nghiệp tiếp tục xin ý kiến nhưng vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Theo ông Thản, thời điểm đó, nếu giữ nguyên công năng văn phòng thì sẽ khó tìm được người thuê nên doanh nghiệp đã xin chuyển đổi công năng và được nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý lại chưa được thực hiện.

Đối với các căn nhà liền kề được quy hoạch trên phần đất xây dựng trường mầm non, ông Thản khai rằng thời điểm đó đã có trường học nhưng nhu cầu sử dụng của cư dân không hết nên tiếp tục tự ý xây dựng phần nhà liền kề trên phần đất quy hoạch đó.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cho biết, trong quá trình xây dựng dự án, không có cơ quan nào đến kiểm tra hay ban hành văn bản đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp mới nhận được quyết định xử phạt hành chính.

Ông Thản cũng khai rằng, thời điểm đó, UBND tỉnh Hà Tây rất mong muốn doanh nghiệp triển khai dự án, thậm chí lo ngại chủ đầu tư bỏ dở nên thường xuyên mời đến trao đổi, làm việc.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, ông Thản cho biết, trong hợp đồng mua bán có nội dung Chủ đầu tư hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, công việc này được giao cho cấp dưới thực hiện và báo cáo lại.

Thực tế, có căn hộ được cấp giấy chứng nhận, có căn không được cấp; một số trường hợp đã được cấp nhưng sau đó lại bị thu hồi. Theo ông Thản, tại thời điểm đó, chưa có ai thông báo cụ thể về việc dự án sai quy hoạch mà chỉ nói chung chung rằng các căn hộ chưa được cấp.

2 phương án khắc phục cho người mua nhà

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, bồi thường bằng tiền cho người mua nhà. Doanh nghiệp đã nộp hơn 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để sẵn sàng chi trả.

Thứ hai, nếu cư dân có nhu cầu chuyển đến khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí căn hộ thay thế. Ông Thản thông tin thêm, hiện ngân hàng đã bảo lãnh khoản vay 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp triển khai xây dựng dự án, tạo nguồn lực trả nhà cho người dân.

Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận một số dự án khác của doanh nghiệp có sai phạm, song nguồn lực khắc phục hiện chưa có. Ông Thản cho rằng, nếu được tạo điều kiện, doanh nghiệp có thể thực hiện việc khắc phục.

Đáng chú ý, ông Thản đề xuất được nộp 50% lợi nhuận từ dự án vào ngân sách Nhà nước, đồng thời xin chuyển đổi công năng dự án sang nhà ở cho thuê để doanh nghiệp có thêm nguồn lực giải quyết hậu quả.

Cuối phần xét hỏi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh gửi lời xin lỗi đến các cư dân, bày tỏ sự ân hận về những sai phạm đã gây ra.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo quảng cáo, giới thiệu dự án CT6 Kiến Hưng là dự án đã được phê duyệt, đồng thời chào bán căn hộ với mức giá đã bao gồm chi phí làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Điều này khiến người mua tin tưởng rằng quyền sở hữu căn hộ của mình sẽ được Nhà nước công nhận.

Tuy nhiên, do những sai phạm trong quá trình triển khai xây dựng dự án, cơ quan chức năng chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với 918 căn hộ và 19 căn nhà thấp tầng.

Trong khi đó, 519 khách hàng mua căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sở hữu đối với tài sản đã mua. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

Theo Viện kiểm sát, số tiền hơn 531 tỷ đồng mà nhóm khách hàng này đã thanh toán được xác định là khoản thu lời bất chính của chủ đầu tư, đồng thời là thiệt hại trong vụ án.

Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian dự án được triển khai, việc xây dựng sai quy hoạch không được kiểm tra, thanh tra và ngăn chặn kịp thời, tạo điều kiện để các vi phạm tiếp tục diễn ra.

Đây cũng là nguyên nhân khiến 5 cựu cán bộ địa phương và thanh tra xây dựng bị đưa ra xét xử cùng ông Lê Thanh Thản trong vụ án liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, kéo dài nhiều năm nay.