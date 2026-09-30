Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways

CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo thông tin được cập nhật ngày 30/9, ông Lê Thái Sâm giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways. Trước đó, người đại diện theo pháp luật của hãng là ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, trước khi chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

Đến tháng 8/2025, ông Sâm trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Hơn một tháng sau, nhóm nhà đầu tư do ông đại diện đã giao lại quyền điều hành hãng hàng không cho Tập đoàn FLC.

Vào giữa tháng 11/2025, ông Sâm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhưng vẫn là thành viên HĐQT của hãng.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9 liên quan đến khoản nợ thuế hơn 440 tỷ đồng của Bamboo Airways.

Cụ thể, ngày 3/9, Thuế tỉnh Gia Lai gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm.

Theo thông báo, ông Sâm được xác định là "chủ sở hữu hưởng lợi" của CTCP Hàng không Tre Việt. Tổng số tiền Bamboo Airways còn nợ thuế tại Thuế tỉnh Gia Lai tính đến ngày 3/9 là hơn 440,6 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đề nghị Bamboo Airways nộp số tiền nợ thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để làm cơ sở hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Sâm.

Cùng với việc thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật, Bamboo Airways cũng cập nhật ngành, nghề kinh doanh. Theo đó, số ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp giảm còn 124, so với 130 ngành, nghề được đăng ký vào tháng 8/2025. Ngành, nghề kinh doanh chính của Bamboo Airways vẫn là vận tải hành khách hàng không.

Về hoạt động khai thác, Bamboo Airways hiện duy trì quy mô rất nhỏ so với các hãng hàng không trong nước.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đã khai thác tổng cộng 27.594 chuyến bay trong tháng 8/2026. Riêng Bamboo Airways chỉ thực hiện 43 chuyến, thấp nhất trong số các hãng hàng không Việt Nam.

Số chuyến bay này giảm 94% so với 725 chuyến được Bamboo Airways khai thác trong tháng 6.

Hiện đội bay của Bamboo Airways chỉ còn một máy bay mang số đăng ký VN-A227, thuộc dòng Airbus A321-200, với tuổi đời khoảng 13,5 năm.