Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đáng chú ý là ông Lê Thái Sâm trở thành người đại diện theo pháp luật của hãng hàng không này.

Ông Sâm đồng thời được ghi nhận giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Vị trí người đại diện theo pháp luật trước đó do ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, đảm nhiệm.

Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways.

Như vậy, ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways sau khi rời vị trí này vào giữa tháng 11/2025. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bamboo Airways đã 8 lần thay đổi nhân sự giữ chức chủ tịch HĐQT.

Trước đó, ông Sâm thôi giữ chức Chủ tịch Bamboo Airways chỉ hơn một tháng sau khi nhóm nhà đầu tư do ông đại diện bàn giao lại quyền quản lý, điều hành hãng hàng không cho Tập đoàn FLC.

Thời điểm đó, ông Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways đã vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư. Tuy rời ghế chủ tịch, ông vẫn là thành viên HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc trước đó.

Ông Lê Thái Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Thường trực HĐQT.

Hiện ông Sâm cũng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt và một số doanh nghiệp khác có liên quan đến Bamboo Airways.

Theo thông tin được công bố, sau gần một năm trở lại dưới sự quản lý của FLC, Bamboo Airways hiện chỉ còn duy trì một tàu bay và đã dừng hoạt động bay thường lệ trong nước.