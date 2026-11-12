Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP HCM

Sáng ngày 12/11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP HCM đã thống nhất bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải) và ông Nguyễn Văn Được (trái). Ảnh: CTTĐT TP HCM

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Sinh học ứng dụng, Thạc sĩ Hoá sinh. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Lê Minh Hoan.

Sau khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đến đầu tháng 10 cùng năm.

Ngày 14/10/2025, ông Phong được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện Thường trực UBND TP HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch: Ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Người tiền nhiệm của ông Lê Quốc Phong là ông Nguyễn Văn Được. Cùng ngày 12/11, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND thành phố với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được quê ở Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), có trình độ thạc sĩ Địa chất học. Ông có thời gian dài công tác tại Long An, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy trước khi được điều động về TP HCM.

Ngày 20/2/2025, ông Được được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông tiếp tục giữ chức vụ này và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031. Ông cũng là Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đinh Nhung