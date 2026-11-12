Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 12/11, tại kỳ họp thứ bảy HĐND (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM tiến hành công tác nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo UBND thành phố.

Theo đó, HĐND TP.HCM đã bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Phong nhận được 112/112 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch mới Lê Quốc Phong và tri ân ông Nguyễn Văn Được.

Cùng với việc bầu Chủ tịch UBND thành phố mới, HĐND TP.HCM cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, do ông được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được đảm nhiệm vị trí người đứng đầu chính quyền TP.HCM gần 21 tháng.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong cùng 7 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ. Trong đó, ông Nguyễn Lộc Hà giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Từ công tác Đoàn đến lãnh đạo địa phương

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ công nghệ sinh học, Thạc sĩ sinh học, cử nhân sinh học và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại địa phương, ông Phong có thời gian dài hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ông từng công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Tháng 12/2012, ông được phân công làm Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đầu năm 2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4 cùng năm, ông đảm nhiệm chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng thời giữ các vị trí Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Đến tháng 10/2025, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, ông cũng là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.