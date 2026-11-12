Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Việt Dũng

Dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; các vị Phó Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành.

Trước đó, cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 sau gần 21 tháng đảm nhiệm cương vị này, để nhận nhiệm vụ mới.

Hiện Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tháng 10-2020, khi 42 tuổi, ông được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Lê Minh Hoan. Thời điểm đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Sau khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang từ ngày 1-7-2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đến đầu tháng 10 cùng năm. Ngày 14-10-2025, ông Phong được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất.