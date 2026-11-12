Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND Tp.HCM

Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong - Ảnh: T.T.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.HCM, từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM.

Ông Lê Quốc Phong tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, ông học tập và công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Thành Đoàn Tp.HCM, trước khi được bầu làm Bí thư Thành Đoàn Tp.HCM.

Tiếp đó, ông được giao nhiều trọng trách tại Trung ương Đoàn, lần lượt đảm nhiệm các vị trí Bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn. Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020, ông tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian công tác tại địa phương, ông đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XV.

Tháng 10/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Về quá trình tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến khóa XIII, ông là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2026, ông tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.