Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng lãnh đạo Thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Như vậy, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; có trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học và cao cấp lý luận chính trị.

Ông có quá trình học tập, công tác và gắn bó nhiều năm với TP.HCM. Từng tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông tiếp tục học tập và công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM; trải qua nhiều vị trí tại Thành đoàn TP.HCM và giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; từ năm 2020 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp sau sáp nhập vào tháng 7/2025. Từ tháng 10/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá, thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Lê Quốc Phong, tân Chủ tịch UBND TP.HCM

Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, thu ngân sách đạt 95,5% dự toán; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm; công tác chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến.

Theo ông Võ Văn Minh, bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô, không gian phát triển và vị thế ngày càng lớn, TP.HCM đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, tạo đột phá. Do đó, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thành phố có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân; xem xét khách quan, thận trọng, toàn diện, bảo đảm công tác nhân sự được quyết định đúng quy định, dân chủ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.