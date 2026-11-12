Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân khoa học sinh học, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 -2030, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 14/10/2025.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi về công tác tại TP.HCM, ông Lê Quốc Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn. Từ năm 1997 - 2012, ông tham gia công tác Đoàn và Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Năm 2013, ông là Bí thư Thành Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.

Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 - khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX năm 2013, ông được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ông được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016.

Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Năm 2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 11/10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 20/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI bầu ông vào chức vụ này.

Sau khi tỉnh Tiền Giang sáp nhập với tỉnh Đồng Tháp tháng 7/2025, ông Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Hiện lãnh đạo UBND TP.HCM gồm ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch. Bao gồm ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực và các ông Nguyễn Công Vinh, Bùi Minh Thạnh, Trương Minh Huy Vũ, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy.

Sự nghiệp tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong.