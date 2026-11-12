Ông Lê Quốc Phong được tín nhiệm tuyệt đối vào ghế Chủ tịch UBND Tp.HCM

Sáng 12/11, HĐND Tp.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND Tp.HCM. Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM cùng các lãnh đạo Thành ủy, sở, ngành.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp. (Ảnh: BTC)

Tại kỳ họp, HĐND Tp.HCM tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

và gửi hoa tri ân ông Nguyễn Văn Được. (Ảnh: BTC)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Tp.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy Tp.HCM, để ông nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND Tp.HCM gần 21 tháng trước khi thôi giữ chức vụ này.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND Tp.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Lộc Hà (Phó chủ tịch Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ sinh học, cử nhân sinh học và cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và Thành đoàn Tp.HCM, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn Tp.HCM. Tháng 12/2012, ông được phân công giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 4/2016, ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Tp.HCM. Ông đồng thời là đại biểu HĐND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.