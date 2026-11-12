Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Lan Phương/HĐND TP.HCM.

Quyết định này được thông qua với sự tán thành tuyệt đối của 112/112 đại biểu có mặt, đánh dấu một bước chuyển giao nhân sự quan trọng trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với nhiều mục tiêu phát triển đầy tham vọng.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, công việc được tiếp nối liên tục sau kiện toàn nhân sự.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định kết quả điều hành sẽ được đánh giá dựa trên những chuyển biến thực chất mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được. Bí thư Thành ủy chúc mừng ông Lê Quốc Phong nhận trọng trách mới và yêu cầu tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhanh chóng bắt tay vào công việc, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Phong, sinh ngày 3/5/1978, quê quán: Hà Nội, có trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học. Ông là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác ở trung ương và địa phương, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Bắt đầu từ công tác đoàn, hội, ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Lan Phương/HĐND TP.HCM.

Tháng 10/2020, ở tuổi 42, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước thời điểm đó. Trong 5 năm ông Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Đồng Tháp duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức cao, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Địa phương này cũng được vinh danh là tiêu biểu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024.

Ngày 14/10/2025, ông Phong được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Trong hơn một năm đảm nhiệm vị trí này, ông đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá ông Lê Quốc Phong là cán bộ nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với những cách làm mới trong giải quyết công việc khó, chưa có tiền lệ.

Ông Lê Quốc Phong kế nhiệm ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, người đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố gần 21 tháng.

Ông Nguyễn Văn Được, có trình độ thạc sĩ Địa chất học, từng là Bí thư Tỉnh ủy Long An trước khi được điều động về TP. Hồ Chí Minh. Sau khi TP. Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Được tiếp tục giữ chức vụ này và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 30/3/2026. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển. Ông Trần Lưu Quang tin tưởng ông Nguyễn Văn Được sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác trên cương vị mới.

Trong bối cảnh hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, với không gian phát triển mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Thành phố đang tăng tốc hoàn thành ba mục tiêu lớn của năm 2026: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách một triệu tỷ đồng và giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công.

Năm 2025, năm đầu sáp nhập, kinh tế Thành phố đạt quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng, thu ngân sách vượt 800.000 tỷ đồng, giải ngân hơn 114.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP chỉ đạt 7,53%, chưa đạt mục tiêu hai con số. Trong 9 tháng đầu năm nay, GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 là 10,2%, kinh tế Thành phố cần tăng hơn 13% trong quý cuối năm, tạo áp lực lớn lên công tác điều hành. Thu ngân sách 10 tháng năm 2026 đạt gần 762.000 tỷ đồng, đòi hỏi thành phố phải thu thêm hơn 238.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm. Điểm sáng là giải ngân đầu tư công Thành phố tính đến hết tháng 10/2026 đạt 80,1% tổng vốn được giao.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang giao nhiệm vụ cho ông Lê Quốc Phong và tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể Thành phố, Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới. Các nhiệm vụ trọng điểm bao gồm đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng trọng điểm; giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, chỉnh trang đô thị và môi trường. Thành phố cũng cần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, điều phối hoạt động của bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó và công việc tồn đọng; chủ động quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung. Yêu cầu đặt ra là kết quả điều hành phải thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, được người dân và doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; người đứng đầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phân định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Ngay sau kỳ họp, các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai quyết liệt, không để quá trình chuyển giao nhân sự làm chậm công việc.

Với kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh, cùng sự chỉ đạo sát sao từ Thành ủy, ông Lê Quốc Phong và tập thể Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và kỳ vọng của cử tri, nhân dân, đưa Thành phố đạt được các mục tiêu phát triển đầy thách thức trong giai đoạn mới.