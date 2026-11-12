Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Báo Chính phủ.

Sáng 12/11, HĐND TP HCM khóa XI tổ chức kỳ họp chuyên đề, thực hiện quy trình bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 112/112 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ phiếu 100%, ông Phong chính thức trở thành Chủ tịch UBND TPHCM, thay ông Nguyễn Văn Được.

Ông Lê Quốc Phong, 48 tuổi, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ các chức vụ Phó bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020, khi 42 tuổi, ông được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 1/7/2025, tỉnh Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang thành tỉnh Đồng Tháp, ông Phong tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 14/10/2025, ông Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, và giữ cương vị này đến nay.