Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 12/11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự kỳ họp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: HĐND TPHCM

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã giới thiệu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong vừa được HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM. (Ảnh tư liệu: Ngô Tùng)

Như vậy, sau Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 12/11, Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Lê Quốc Phong (Chủ tịch) và các Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy, Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: khóa XII (dự khuyết), khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.