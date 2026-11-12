Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với tỷ lệ đồng thuận 100%

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố tại kỳ họp chuyên đề sáng 12/11.

Sáng 12/11, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp chuyên đề, thực hiện công tác nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt UBND Thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hồ Chí Minh; đồng thời là đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong năm nay 48 tuổi, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ công nghệ sinh học, Thạc sĩ sinh học, Cử nhân sinh học và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quá trình công tác của ông gắn với hoạt động Đoàn, Hội tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Ông từng giữ chức Bí thư Thành đoàn trước khi công tác tại Trung ương Đoàn.

Tháng 12/2012, ông đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016, ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; trong quá trình công tác từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 10/2020, Bộ Chính trị điều động ông về công tác tại Đồng Tháp, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông cũng đảm nhiệm chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 10/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 Phó Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực và các ông: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy, Trương Minh Huy Vũ.