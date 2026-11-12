Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Quốc Phong đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND TP cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP vừa được HĐND TP tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đồng thuận tuyệt đối từ các đại biểu có mặt.

Bí thư Thành ủy đánh giá, ông Lê Quốc Phong có nhiều kinh nghiệm, tích lũy qua quá trình công tác từ Trung ương đến địa phương. Ông yêu cầu Lê Quốc Phong tiếp tục phát huy kinh nghiệm đã tích lũy, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên công việc mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy đã tin tưởng, giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức vụ mới. Ông cảm ơn các đại biểu HĐND TP đã tín nhiệm bỏ phiếu đồng thuận.

Tân Chủ tịch UBND TP hứa sẽ cùng tập thể UBND TP đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt là tập trung hoàn thiện việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; duy trì mức tăng trưởng hai con số trong suốt nhiệm kỳ và đẩy mạnh cải cách hành chính…

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán tại Hà Nội, là TS công nghệ sinh học, Ths hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Thành Đoàn TP, trở thành Bí thư Thành Đoàn TP, sau đó làm Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp từ năm 2020 và Bí thư tỉnh Đồng Tháp (mới) sau sáp nhập vào 7/2025.

Năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XII, năm 2021 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.