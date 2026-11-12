Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung bầu Chủ tịch UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; có trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Phong tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, ông học tập và công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; trải qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới

Tiếp đó, ông được giao đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Năm 2020, ông được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới).

Về quá trình tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; năm 2021, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.