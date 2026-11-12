Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 12/11, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 để nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM tặng hoa cho tân chủ tịch TPHCM Lê Quốc Phòng (bên phải) và ông Nguyễn Văn Được - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Thành Đoàn TP.HCM, trở thành Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Sau đó làm Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp từ năm 2020 và Bí thư tỉnh Đồng Tháp (mới) sau sáp nhập vào 7-2025. Năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XII, năm 2021 là Ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa XIII.

Tại cả hai khóa ông đều là ủy viên dự khuyết và ủy viên chính thức trẻ nhất Ban chấp hành trung ương. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Từ tháng 10/2025 ông Lê Quốc Phong là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.