Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa cho tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong (bên phải) và ông Nguyễn Văn Được, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HĐND TP.HCM

Sáng 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM ông Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Lê Quốc Phong nhận được 112 phiếu tán thành trong tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Trước khi tiến hành bầu chức danh này, HĐND TP.HCM đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà (Phó Chủ tịch Thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: HĐND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; có trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong có nhiều năm học tập, công tác tại TP.HCM, từng giữ các chức vụ tại Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 10.2020, ông được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 7.2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Từ tháng 10.2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Khóa XIV./.