Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu bầu, tỷ lệ 100%, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Như vậy, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch UBND TP Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch, gồm ông Nguyễn Lộc Hà (thường trực), ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Lê Quốc Phong và chúc mừng ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Công nghệ sinh học, thạc sĩ Hóa sinh, cử nhân Khoa học sinh học và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, từ tháng 10/2025, ông đảm nhiệm cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Đây là bước tiếp nối quá trình công tác của ông tại TP.HCM, nơi ông từng học tập và trưởng thành từ phong trào Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, ông học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM và trải qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn TP.HCM, trước khi được bầu làm Bí thư Thành Đoàn.

Tiếp đó, ông giữ các chức vụ Bí thư, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Năm 2020, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được.

Về quá trình tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, năm 2016, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết khóa XII; năm 2021, ông là Ủy viên chính thức khóa XIII. Năm 2026, ông tiếp tục được bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND TP.HCM cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, UBND TP.HCM đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, thu ngân sách đạt 95,5% dự toán, giải ngân đầu tư công đạt mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến; mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Theo ông Võ Văn Minh, những kết quả trên thể hiện nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể UBND TP.HCM, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu UBND TP.HCM. Với quy mô của một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn, tính chất phức tạp và luôn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của dư luận.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với quy mô, không gian phát triển và vị thế ngày càng lớn, TP.HCM đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi tiếp tục đổi mới và tạo đột phá. Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.