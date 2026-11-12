Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 12/11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI đã bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phong nhận được 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới. Ông Được giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 2/2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031 vào tháng 3/2026.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê Hà Nội, có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học, thạc sĩ Sinh học, cử nhân Sinh học và cao cấp lý luận chính trị. Ông có nhiều năm học tập, công tác và gắn bó với TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, tân Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ các chức vụ Phó bí thư, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM. Sau đó, ông công tác tại Trung ương Đoàn và được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vào tháng 4/2016.

Tháng 10/2020, khi 42 tuổi, ông Lê Quốc Phong được điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi Đồng Tháp và Tiền Giang hợp nhất từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới. Ngày 14/10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và XIV. Ông cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV, có kinh nghiệm công tác ở cả Trung ương và địa phương.

Sau khi kiện toàn nhân sự, UBND TP.HCM có Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 Phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.