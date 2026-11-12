Sáng 12/11, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 7. Đến kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM thực hiện quy trình nhân sự, bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Kết quả, ông Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế cho ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Như vậy, Thường trực UBND TP.HCM hiện gồm: Chủ tịch Lê Quốc Phong và 7 phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Các đại biểu bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM sáng 12/11. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

Ông Lê Quốc Phong, sinh ngày 3/5/1978, quê ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông vào Đảng ngày 19/5/2000.

Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/1999 - 12/2004

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đoàn trường rồi Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Công tác chính trị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM; Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

1/2005 - 11/2012

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp, Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó bí thư, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; Ủy viên Trung ương Đoàn; Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

12/2012 - 3/2016

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016).

4/2016 - 9/2020

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

10/2020 - 1/2021

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

1/2021 - 6/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

7/2021 - 2/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XV; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

2/2025 - 6/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XV; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

7/2025 - 10/2025

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới); Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XV; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

10/2025 - 1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

22/1/2026 - 3/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

3/2026 đến 12/11/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.