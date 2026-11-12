Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Sáng 12/11/2026, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 7, với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được. (Ảnh: HĐND TP HCM)

Ông Lê Quốc Phong SN 1978, quê quán Hà Nội; có trình độ tiến sĩ công nghệ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong có nhiều năm học tập, công tác tại TP Hồ Chí Minh, từng giữ các chức vụ tại Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020, ông được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Đại biểu thực hiện thủ tục bầu cử tại kỳ họp thứ bảy. (Ảnh: HĐND TP HCM)

Từ tháng 10/2025, ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Khóa XIV.