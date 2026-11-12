Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Ngày 12/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành công tác nhân sự và bầu Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhận được 112/112 phiếu tán thành của đại biểu có mặt, đạt tỷ lệ 100%. Ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Nguyễn Văn Được.

Sau khi ông Lê Quốc Phong trúng cử, Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học và Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chúc mừng ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ mới.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, ông từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tháng 4/2016, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Lê Minh Hoan.

Sau khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đến tháng 9/2025. Trong thời gian ông công tác, Đồng Tháp duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức cao, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Địa phương duy trì Diễn đàn Mekong Startup và được vinh danh là địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024.

Ngày 14/10/2025, tại Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Từ vị trí này, ông được phân công chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Người tiền nhiệm của ông Phong là ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), có trình độ Thạc sĩ Địa chất học. Ông Được có thời gian dài công tác tại Long An, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy trước khi được điều động về TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/2/2025, ông Nguyễn Văn Được được HĐND TP. Hồ Chí Minh bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố. Sau khi Thành phố sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 30/3. Hiện ông là Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang tập trung thực hiện các mục tiêu lớn của năm 2026, gồm tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công. Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh có hơn 14 triệu dân, quy mô kinh tế hơn 120 tỷ USD, đóng góp khoảng 23% GDP cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu, trở thành đô thị hiện đại, năng động và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.